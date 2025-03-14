Сели на шпагат: у россиян возникли крупные проблемы под Купянском 14.03.2025, 23:42

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Александр Коваленко

Анализ военного эксперта.

Российская армия провалила задачу по наступлению на Купянск сразу по двум берегам реки Оскол. В последние недели у россиян там потери не только в людях, но и в контролируемой территории, (пишет https://t.me/zloyodessit/23910) известный украинский военный эксперт Александр Коваленко.

- Правый берег Оскола… пострадали фигнёй и хватит… На Купянском направлении у группы войск "Запад" … вырисовывается такой себе шпагат с угрозой разрыва связок, – описывает он положение оккупантов в районе Купянска.

В ноябре прошлого года россиянам удалось создать плацдарм на правом, западном берегу Оскола, чтобы поддержать наступление на Купянск основных сил на левом, восточном берегу. Однако за четыре месяца плацдарм так и остался очень небольшим, зато стоил армии агрессора тяжелых потерь, пишет Коваленко.

Более того, в последние недели Силы обороны Украины оттеснили россиян с нескольких позиций на этом плацдарме. Коваленко отмечает, что российская 69-я мотострелковая дивизия «неспешно, но уверенно стачивается» в боях на правом берегу Оскола. И теперь эти жертвы выглядят еще более бессмысленными, поскольку ВСУ отбросили россиян еще и на главном направлении удара на Купянск – в районе села Синьковка на левом берегу Оскола.

«Вот и возникает вопрос, а зачем оно было нужно? Но, для россиян куда важнее ответ на другой вопрос, а что делать дальше?» – пишет Коваленко.

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