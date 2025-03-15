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Трамп об обещании завершить войну в Украине за сутки: Я был немного саркастичен

  • 15.03.2025, 1:30
Трамп об обещании завершить войну в Украине за сутки: Я был немного саркастичен
Дональд Трамп

Президент США попытался оправдать свое обещание.

Президент США Дональд Трамп попытался оправдать свое обещание завершить войну России против Украины за 24 часа. По словам американского лидера, он был «саркастичен».

Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил в программе Full Measure.

Ведущая попросила Трампа прокомментировать его заявление о том, что он сможет уладить войну России против Украины за сутки.

«Ну, я был немного саркастичен, когда сказал, что так и будет. На самом деле я имел в виду, что хотел бы все уладить. И я думаю, что мне это удастся», - ответил он.

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