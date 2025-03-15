Канада увеличила вклад в Фонд поддержки энергетики Украины до более 40 миллионов евро
- 15.03.2025, 3:40
Средства пойдут на поддержку критической инфраструктуры страны.
Канада увеличила свой вклад в Фонд поддержки энергетики Украины до 40,1 млн евро. Средства пойдут на восстановление энергообъектов и поддержку критической инфраструктуры.
Об этом сообщила пресс-службу Министерства энергетики Украины.
Как отмечается, правительство Канады внесло в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительных 33,4 млн евро (50 млн канадских долларов). Таким образом общий вклад страны в Фонд вырос до 40,1 млн евро (60 млн канадских долларов).
Также Канадой задекларирован будущий взнос в размере 6,7 млн евро (10 млн канадских долларов).
Часть нового взноса Канады будет направлена на поддержку энергоснабжения критически важной социальной инфраструктуры в секторе здравоохранения за счет развития систем солнечной генерации.
«Взносы в Фонд поддержки энергетики направляются на закупку оборудования, необходимого для восстановления объектов энергетики после вражеских атак, и поддержки стабильной работы энергосистемы Украины», - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Министр международного развития Канады Ахмед Хусейн отметил, что эта помощь будет способствовать восстановлению критических запасов энергетических компаний и обеспечению стабильной работы отрасли.