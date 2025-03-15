Трамп заявил о ликвидации главаря ИГИЛ в Ираке 15.03.2025, 8:39

3,492

Он претендовал на пост мирового «халифа».

В пятницу, 14 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что лидер ИГИЛ в Ираке Абу Хадиджа и еще один неопознанный член террористической группировки был убит. В частности, в этом принимали участие США вместе с иракскими и курдскими силами.

Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на пост Трампа в его соцсети Truth Social.

«Сегодня был убит беглый лидер ИГИЛ в Ираке. За ним неустанно охотились наши бесстрашные бойцы», - пишет президент США.

Далее, разделяя заслуги с иракскими и курдскими силами, он добавил следующее:

«Его жалкая жизнь была прекращена вместе с еще одним членом ИГИЛ в координации с иракским правительством и курдским региональным правительством. МИР ЧЕРЕЗ СИЛУ!», - резюмировал Трамп.

Ранее операция была подтверждена премьер-министром Ирака Мохаммедом Шиа аль-Судани. Он объявил о смерти лидера террористов Абдуллы Маки Муслеха аль-Рифаи, известного как Абу Хадиджа.

Как пишет The Times of India, Аби Хадиджа входил в число самых смертоносных террористов, действующих в Ираке и по всему миру. Известно, что он занимал видное положение в командной структуре ИГИЛ и ранее считался потенциальным претендентом на пост мирового лидера ИГИЛ, «халифа», из-за его высокого статуса в организации. Его устранение нанесло существенный урон деятельности ИГИЛ в этом районе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com