Трамп заявил о ликвидации главаря ИГИЛ в Ираке
- 15.03.2025, 8:39
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Он претендовал на пост мирового «халифа».
В пятницу, 14 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что лидер ИГИЛ в Ираке Абу Хадиджа и еще один неопознанный член террористической группировки был убит. В частности, в этом принимали участие США вместе с иракскими и курдскими силами.
Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на пост Трампа в его соцсети Truth Social.
«Сегодня был убит беглый лидер ИГИЛ в Ираке. За ним неустанно охотились наши бесстрашные бойцы», - пишет президент США.
Далее, разделяя заслуги с иракскими и курдскими силами, он добавил следующее:
«Его жалкая жизнь была прекращена вместе с еще одним членом ИГИЛ в координации с иракским правительством и курдским региональным правительством. МИР ЧЕРЕЗ СИЛУ!», - резюмировал Трамп.
Ранее операция была подтверждена премьер-министром Ирака Мохаммедом Шиа аль-Судани. Он объявил о смерти лидера террористов Абдуллы Маки Муслеха аль-Рифаи, известного как Абу Хадиджа.
Как пишет The Times of India, Аби Хадиджа входил в число самых смертоносных террористов, действующих в Ираке и по всему миру. Известно, что он занимал видное положение в командной структуре ИГИЛ и ранее считался потенциальным претендентом на пост мирового лидера ИГИЛ, «халифа», из-за его высокого статуса в организации. Его устранение нанесло существенный урон деятельности ИГИЛ в этом районе.