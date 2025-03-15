Дроны нового типа поразили один из крупнейших российских НПЗ в Волгограде 7 15.03.2025, 8:49

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После десятка взрывов вспыхнул мощный пожар.

Ночью 15 марта украинские дроны атаковали очередной нефтеперерабатывающий завод России: на этот раз под ударом оказался НПЗ в Волгоградской области. Местные каналы сообщают о серии мощных взрывов, работе противовоздушной системы и возгорании на месте «падения обломков». «Фокус» собрал информацию о ночном обстреле России.

Около 02:30 часов российские паблики сообщили о вероятном объявлении воздушной тревоги из-за движения дронов в направлении областного центра. Через несколько минут раздались мощные взрывы.

Вскоре россияне сообщили о первых последствиях атаки дронов. По сообщению местного канала, из-за сбития беспилотника занялся пожар в Котлубане.

Около 03:15 часов в Волгоградском аэропорту местные власти ввели план «Ковер» и ввели ограничения на работу аэропорта.

Telegram-канал «Волгоград» сообщил, что пылает якобы не сам нефтеперерабатывающий завод, а «камыш» вокруг территории предприятия.

По информации россиян, Волгоградскую область атакуют не привычные дроны, а реактивные разработки ВСУ, а также неизвестные «новые типы» ударных беспилотников.

По словам местных жителей, они слышали около десяти взрывов в одном из районов Волгограда и в поселке Котлубань. Более того, взрывы якобы до сих пор продолжаются.

Вскоре появились первые кадры последствий атаки ВСУ по нефтеперерабатывающему заводу в Волгоградской области. На видео видно, как на месте попадания поднимается огромный столб дыма и разворачивается масштабный пожар.

Отметим, что пока официальной информации об атаке по Волгоградскому НПЗ нет. Воздушная тревога пока продолжается, россияне фиксируют еще группы беспилотников в направлении предприятия.

Вероятно, под ударом мог быть завод «Лукойл-Волгограднафтопереработка», который считается крупнейшим производителем нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ и шестым по величине нефтеперерабатывающим заводом России. Его мощности составляют 14,8 млн тонн в год.

ВСУ уже наносили удары по этому предприятию. Массированная атака состоялась в конце января 2025 года, в результате ударов были зафиксированы повреждения.

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