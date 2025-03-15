Джей Ди Вэнс: Маск допустил ряд ошибок 26 15.03.2025, 8:55

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Вице-президент США одним из первых публично раскритиковал миллиардера.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс высказался о работе Илона Маска над проектом Департамента эффективности государственного управления (DOGE) по сокращению федерального правительства. По его словам, миллиардер допустил ряд ошибок.

Об этом сообщает CNN.

«Сам Илон Маск сказал, что иногда ты что-то делаешь, совершаешь ошибку, а потом исправляешь ее. Я принимаю ошибки... Я также считаю, что нужно быстро исправлять эти ошибки. Но я прекрасно понимаю, что в правительстве работает много хороших людей - людей, которые выполняют свою работу очень хорошо. И мы хотим сохранить как можно больше того, что работает в правительстве, устраняя при этом то, что не работает», - сказал Вэнс в интервью NBC News.

CNN отмечает, что это один из первых случаев, когда высокопоставленный чиновник Белого дома признал, что команда Маска DOGE допустила ряд ошибок.

Напомним, около недели назад Politico писало, что президент США Дональд Трамп ограничил полномочия Илона Маска после массовых увольнений. В частности, глава Белого дома заявил, что миллиардер имеет право давать лишь рекомендации департаментам, а не принимать кадровые решения.

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