ЕС в случае временного перемирия продолжит вооружать Украину
- 15.03.2025, 9:12
Киев должен быть с максимально сильной позицией на переговорах.
Существует вероятность, что между Украиной и Россией будет достигнуто 30-дневное прекращение. В случае, если это произойдет, Европейский союз не намерен приостанавливать поставки вооружений Киеву.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
На брифинге в Брюсселе европейский дипломат подчеркнул, что ЕС добивается того, чтобы Украина была с более сильной позицией на переговорах о мире.
«Евросоюз добивается того, чтобы Украина оказалась в наиболее сильной позиции на мирных переговорах, а также могла отказаться от «плохой», как сказал бы Трамп, сделки и выбрать наиболее подходящий для себя момент для переговоров. Я не думаю, что Евросоюз и его члены прекратят поставки оружия Киеву, если агрессор потребует этого в качестве условия перемирия», - сказал он.
Другой дипломат тоже выразил мнение, что во время потенциального прекращения огня следует вооружать Украину, а не наоборот.
«Бои все еще продолжаются, но даже если в них наступит пауза, нужно сделать Украину «стальным дикобразом», - подчеркнул третий дипломат ЕС.
Он также добавил, что Украину крайне важно поставить в сильное положение на переговорах. Кроме того, необходимо не дать россиянам воспользоваться «вторым шансом» воспользоваться для перегруппировки и повторной атаки.
Четвертый дипломат высказал схожую позицию. По его словам, ЕС не должен ослаблять поддержку нашей стране в случае перемирия. Задача союзников состоит в том, чтоб создать Украине сильную позицию, и чтобы страна могла улучшать свои оборонительные возможности.
«Идея в том, чтобы, находясь в сильной позиции, Украина улучшала свои оборонительные возможности и могла продолжать сдерживание в случае возобновления военных действий», - сказал дипломат.
DW добавило, что в понедельник, 17 марта, главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию вокруг дискуссии о прекращении огня в Украине. В нем также по видеосвязи примет участие глава украинского МИД Андрей Сибига.