закрыть
15 марта 2025, суббота, 11:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ЕС в случае временного перемирия продолжит вооружать Украину

  • 15.03.2025, 9:12
ЕС в случае временного перемирия продолжит вооружать Украину

Киев должен быть с максимально сильной позицией на переговорах.

Существует вероятность, что между Украиной и Россией будет достигнуто 30-дневное прекращение. В случае, если это произойдет, Европейский союз не намерен приостанавливать поставки вооружений Киеву.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

На брифинге в Брюсселе европейский дипломат подчеркнул, что ЕС добивается того, чтобы Украина была с более сильной позицией на переговорах о мире.

«Евросоюз добивается того, чтобы Украина оказалась в наиболее сильной позиции на мирных переговорах, а также могла отказаться от «плохой», как сказал бы Трамп, сделки и выбрать наиболее подходящий для себя момент для переговоров. Я не думаю, что Евросоюз и его члены прекратят поставки оружия Киеву, если агрессор потребует этого в качестве условия перемирия», - сказал он.

Другой дипломат тоже выразил мнение, что во время потенциального прекращения огня следует вооружать Украину, а не наоборот.

«Бои все еще продолжаются, но даже если в них наступит пауза, нужно сделать Украину «стальным дикобразом», - подчеркнул третий дипломат ЕС.

Он также добавил, что Украину крайне важно поставить в сильное положение на переговорах. Кроме того, необходимо не дать россиянам воспользоваться «вторым шансом» воспользоваться для перегруппировки и повторной атаки.

Четвертый дипломат высказал схожую позицию. По его словам, ЕС не должен ослаблять поддержку нашей стране в случае перемирия. Задача союзников состоит в том, чтоб создать Украине сильную позицию, и чтобы страна могла улучшать свои оборонительные возможности.

«Идея в том, чтобы, находясь в сильной позиции, Украина улучшала свои оборонительные возможности и могла продолжать сдерживание в случае возобновления военных действий», - сказал дипломат.

DW добавило, что в понедельник, 17 марта, главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию вокруг дискуссии о прекращении огня в Украине. В нем также по видеосвязи примет участие глава украинского МИД Андрей Сибига.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко и его скамеечка
Лукашенко и его скамеечка Ирина Халип
Трамп начал разговор с Москвой с позиции силы
Трамп начал разговор с Москвой с позиции силы Леонид Невзлин
Два корабля из одного пожара
Два корабля из одного пожара Владимир Халип
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина Валерий Карбалевич