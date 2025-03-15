Арина Соболенко вышла в финал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе 8 15.03.2025, 9:14

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Взяла реванш за Мельбурн.

На турнире категории WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла в полуфинале у представительницы США Мэдисон Киз — 6:0, 6:1.

Киз (пятая в рейтинге) стала первой соперницей из топ-20, с кем встретилась Соболенко в этом турнире. Ранее, напомним, Арина победила американку Маккартни Кесслер (48) — 7:6, 6:3, итальянку Лючию Бронцетти (62) — 6:1, 6:2, британку Сонай Картал (83) — 6:1, 6:2 и россиянку Людмилу Самсонову (25) — 6:2, 6:3.

До Индиан-Уэллса белоруска шесть раз пересекалась с Киз и выиграла в четырех из этих матчей. Но в последнем противостоянии была сильнее Мэдисон. Причем это был очень важный матч — финал Открытого чемпионата Австралии 2025 года в Мельбурне.

Теперь Соболенко представилась возможность взять реванш, и белоруска ей воспользовалась. Киз сумела выиграть всего лишь один гейм — 6:0. 6:1 в пользу первой ракетки. Матч продолжался 51 минуту — мизерное время для игр такого уровня.

«Я играла отлично в начале, а она как-то потеряла ритм и не смогла сыграть в свой лучший теннис. Думаю, поэтому матч прошел так быстро», — сказала Соболенко.

В финале Арина встретится с россиянкой Миррой Андреевой (11-я в рейтинге), которая одолела в полуфинале польку Игу Свентек (2) — 7:6, 1:6, 6:3.

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