«Путин может разозлить Трампа и получить «военный ответ» 8 15.03.2025, 9:22

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На ситуацию на линии фронта способны повлиять два фактора.

В СМИ появилась информация, что страна-агрессор Россия не хочет присоединиться к инициативе США по установлению тридцатидневного прекращения огня. Скорее всего, в Кремле будут пытаться манипулировать США.

Об этом в эфире «Еспресо» рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец. По его словам, в интересах Кремля затягивание процесса с выдвижением различных аргументов, чтобы дискуссия вокруг перемирия продолжалась.

«При этом Россия будет действовать в соответствии со словами Путина, который заявил, что все решается на земле, там есть хорошая динамика, и они не намерены соглашаться на перемирие. Если уж и будет перемирие, то Украина должна остановить мобилизацию, перестать готовить военных в этот период и не получать зарубежную помощь. Эти требования, конечно, не являются реальными предпосылками для того, чтобы украинская сторона согласилась на них», - пояснил Згурец.

Таким образом Россия хочет изменить формат дискуссии, чтобы избежать влияния Европы и отстранить Украину от инициатив. РФ пользуется такой тактикой уже не впервые.

Згурец отметил, что президент США Дональд Трамп может быть раздражен таким поведением Кремля и лично российского диктатора Владимира Путина, когда осознает, что его условный партнер обещает одно, а действует совершенно по-другому. Тогда США могут применить важные рычаги влияния.

«В частности, публично объявленные санкции - это один фактор, а второй - военный. То есть ускорение поставок пакетов по программам, принятым во времена Байдена. Пока нет новых пакетов со стороны Трампа, но они могут быть. Также возможно ускорение производства образцов вооружений, которое сейчас происходит на американских предприятиях. Эти два фактора могут быть реализованы и определенным образом повлиять на ситуацию на линии фронта», - подытожил он.

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