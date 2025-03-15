закрыть
15 марта 2025, суббота, 11:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Почему опытные водители кладут монету на автомобильные шины?

11
  • 15.03.2025, 9:29
  • 7,416
Почему опытные водители кладут монету на автомобильные шины?

Хитрый лайфхак против лысой резины.

Хорошие шины - это залог безопасной и комфортной поездки. Поэтому водителям стоит знать, как их можно проверить.

В частности, обычная монета может стать простым, но эффективным инструментом проверки состояния шин, пишет vnedorozhnik.net.

Согласно законодательству многих стран, езда на «лысой» резине запрещена, и за это предусмотрен штраф.

Как проверить шины с помощью монеты

Проверить износ шин можно буквально за пару секунд, используя обычную монету номиналом 50 копеек. Вот что нужно сделать:

Возьмите монету и переверните ее тыльной стороной.

Вставьте ее вверх ногами между канавками протектора.

Если год выпуска монеты полностью виден - шины изношены до критического уровня, и их необходимо срочно заменить.

Этот метод особенно удобен, когда нет под рукой специального измерителя глубины протектора.

Монетный тест помогает быстро определить, насколько безопасны ваши покрышки и пора ли задуматься об их замене.

Написать комментарий 11

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко и его скамеечка
Лукашенко и его скамеечка Ирина Халип
Трамп начал разговор с Москвой с позиции силы
Трамп начал разговор с Москвой с позиции силы Леонид Невзлин
Два корабля из одного пожара
Два корабля из одного пожара Владимир Халип
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина Валерий Карбалевич