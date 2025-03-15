Почему опытные водители кладут монету на автомобильные шины?11
- 15.03.2025, 9:29
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Хитрый лайфхак против лысой резины.
Хорошие шины - это залог безопасной и комфортной поездки. Поэтому водителям стоит знать, как их можно проверить.
В частности, обычная монета может стать простым, но эффективным инструментом проверки состояния шин, пишет vnedorozhnik.net.
Согласно законодательству многих стран, езда на «лысой» резине запрещена, и за это предусмотрен штраф.
Как проверить шины с помощью монеты
Проверить износ шин можно буквально за пару секунд, используя обычную монету номиналом 50 копеек. Вот что нужно сделать:
Возьмите монету и переверните ее тыльной стороной.
Вставьте ее вверх ногами между канавками протектора.
Если год выпуска монеты полностью виден - шины изношены до критического уровня, и их необходимо срочно заменить.
Этот метод особенно удобен, когда нет под рукой специального измерителя глубины протектора.
Монетный тест помогает быстро определить, насколько безопасны ваши покрышки и пора ли задуматься об их замене.