«Гэта азначае капітуляцыю Масквы» 4 15.03.2025, 9:41

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Ничего хорошего от «друга Дональда» не будет

Военный преступник и Z-патриот Игорь Гиркин (Стрелков), отсиживающий срок в тюрьме РФ за критику режима, прогнозирует России очень большие проблемы на фронте уже к концу 2025 года.

Письмо Стрелкова, датированное 12 марта, было опубликовано соратниками на его канале в Telegram, передает Dialog.UA.

Z-патриота очень расстроило то, что Украина смогла быстро наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом и добилась возобновления военной помощи.

«Теперь мы имеем вновь консолидированную позицию Америки, Евросоюза и Украины по отношению к нам и к военным действиям», - написал Стрелков.

Он уверен, что американцы заставят Россию очень дорого заплатить за возможность закончить эту войну на истощение.

«Нам выкатят «план Келлогга», который означает капитуляцию Москвы, поскольку предусматривает возврат под контроль Киева Херсонской и Запорожской областей. Да и для Крыма/Донбасса фиксирует подвешенный статус», - написал чекист.

Он не отрицает также того, что в ходе договоренностей требования к России будут расти и ее заставят уйти со всей территории Украины.

Он уверен, что у России осталось всего 6-9 месяцев на то, чтобы получить хоть какой-то крупный успех на фронте по типу повторной оккупации Херсона.

Позже это сделать будет невозможно, так как, по мнению Стрелкова, к делу подключится контингент стран-членов Североатлантического альянса.

«К концу года вполне вероятно втягивание в военные действия ограниченных контингентов стран НАТО… с ПВО и боевой истребительной авиацией… Ничего хорошего я от новых инициатив «друга Дональда» не ожидаю от слова совсем», - констатировал Стрелков.

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