Как Лукашенко унижался в Москве 26 15.03.2025, 9:55

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То ли клоун, то ли пугало.

Во второй день визита в Москву правитель Беларуси выступил в Совете Федерации РФ. Как пишет «Салідарнасць» в этой поездке Александр Лукашенко привычно исполнил роль пугала.

Впрочем, в этот раз он несколько расширил репертуар, начав зачем-то в какой-то момент оправдываться перед российскими сенаторами, персонально обращаясь к Валентине Матвиенко:

— Вы не парьтесь по поводу того, что вот Лукашенко там поменял правительство. Тот был хороший, этот плохой. Слушайте, ну поменял, я что-то неконституционно, незаконно сделал? Зачем поднимать эту бурю? Пришел новый премьер, министры толковые, но исключительно новое поколение. Я это обещал. Слушайте, ну не должно так. Ну мы ж не вечные. Ну Валентина Ивановна, ну не вечные.

Но и этого ему показалось недостаточно. Лукашенко начал красочно объяснять, почему пошел на переназначение:

— Я не собирался выдвигаться на эти «выборы», я уже об этом говорил, но там целая буря поднялась. Валентина Ивановна была тоже сторонницей того, чтобы я не сбежал в сторону. Но было четко сказано всему нашему народу — за пять лет мы должны подготовить новое поколение. И я многое сделал для того, чтобы прокатать некоторых губернаторами, по земле. Простите меня, по г*вну вы должны походить, чтобы понимали запах его.

На унижение Лукашенко обратили внимание и российские телеграм-каналы. Как пишет «День опричника» диктатор исполнил привычную для него роль клоуна перед Советом Федерации:

— Александр Лукашенко выступил в Совете Федерации и просветил сенаторов, что Беларусь не войдет в состав России в ближайшее время, как и Россия не станет частью Беларуси.

Члены верхней палаты с удивлением послушали про «Орешник», обещанный Лукашенко Путиным, и который, как выяснилось, большей частью производится в Беларуси.

Не меньший интерес вызвал рассказ о том, как батька воспитывал губернаторов, подготавливая к сенаторским креслам. Объяснял им «по земле, извините меня, по г*вну вы должны походить, чтобы понимали запах его».

Под занавес традиционно заявил, что не вечен, и получил почетный знак Совета Федерации. Вот умеет Лукашенко в клоуна, не отнять.

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