Трамп заинтриговал новыми подробностями по перемирию в Украине 5 15.03.2025, 10:22

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«В понедельник узнаем больше».

В начале следующей недели должно быть больше подробностей о возможном прекращении огня в Украине. Соответствующее заявление сделал президент США Дональд Трамп в беседе с журналисткой Шерил Эткиссон.

Отвечая на вопрос журналистки, общался ли он лично с российским диктатором Владимиром Путиным в последнее время, Трамп сказал, что не хочет об этом говорить, но подтвердил: общение идет.

«Не хочу об этом говорить, но мы общаемся, и идет неплохо», – сказал глава Белого дома.

По словам Трампа, это очень сложная ситуация, но он считает, что «дела идут хорошо» в попытке добиться прекращения российской войны против Украины.

Президент США отметил, что американская сторона договорилась с Украиной о прекращении огня, а теперь хочет получить согласие на перемирие от РФ.

«Думаю, пока все идет нормально. В понедельник узнаем больше. Надеюсь, будет хорошо», – добавил американский лидер.

Кроме того, журналистка напомнила Трампу о его предвыборном обещании закончить войну в Украине за сутки.

В ответ на это президент США сказал, что он «немного шутил», когда делал те заявления. При этом Трамп продолжает считать, что ему удастся добиться завершения войны.

Журналистка также спросила президента США, какой у него план, если Путин откажется от прекращения огня.

Трамп ответил, что это будет очень плохая ситуация для мира, так как погибает большое количество людей, однако он уверен, что глава страны-агрессора согласится на перемирие.

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