Где белорусы будут отдыхать весной и летом? 1 15.03.2025, 10:25

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Эксперты озвучили популярные направления и цены.

С наступлением весны и приближением летнего сезона вопросы об отдыхе становятся особенно актуальными. Myfin.by узнал у экспертов из туристических агентств, какие направления пользуются особым спросом в этом году — от автобусных туров до экзотических стран. И уточнил, во сколько обойдется поездка.

Популярные направления: Турция, ОАЭ и Египет

Людмила Некрасова, специалист по туризму ООО «САКУБ»:

— Хотела бы рассказать про страны, которые уже много лет не теряют своих позиций в рейтингах туристских предпочтений белорусов.

Турция

— Большинство туристов знакомо с разнообразной природой, чудесными пляжами, отличным курортным сервисом и системой «все включено» в Турции. Мы предлагаем отдых на Анталийском и Эгейском побережьях. На Анталийском климат более влажный и жаркий. Сезон здесь начинается в апреле, хоть и море еще считается прохладным. Отпуск в этот период подойдет тем, кому по здоровью противопоказаны высокие летние температуры.

Эгейское побережье от Анталийского отличается сухим и более прохладным климатом. Если говорить о весенней поездке, то отправляться сюда лучше в конце мая, когда вода и воздух как следует прогреются. Эгейское побережье часто выбирают любители активного отдыха, чтобы насладиться водными видами спорта, посещением дискотек и клубов. Здесь можно найти бюджетные отели с завтраками европейского типа без привычного «все включено». Полет займет пять — шесть часов. Виза не требуется.

Стоимость. Цены на самые бюджетные варианты в трехзвездочном отеле на двоих за 7 ночей с завтраками в Анталии (в начале сезона) стартуют от 1221 евро. На Эгейском побережье на май пока еще можно поймать путевку от 1800 евро за двоих на 11 ночей с питанием «все включено». Ближе к летнему сезону цены на туры будут увеличиваться.

ОАЭ

Порой поездка в Объединенные Арабские Эмираты может обойтись дешевле, чем отдых в Турции. Потрясающие небоскребы, рукотворные острова, всевозможные галереи и музеи, шикарные торговые центры, пляжи — есть чем заняться, что посмотреть и куда сходить. Здесь практически круглый год теплая погода. Весна — комфортное время для планирования пляжного отдыха. В летние месяцы людям, плохо переносящим жару, может быть тяжело.

Регулярными рейсами в Эмираты можно добраться круглый год. Из Минска летают «Белавиа» и FlyDubai (около десяти раз в неделю). Время в пути — 5 часов 45 минут. Виза не нужна.

Стоимость. Весной поездка на семь ночей в городском трехзвездочном отеле (Шарджа) с включенными завтраками на двоих обойдется в сумму от 1658 долларов.

Египет

Курорты Хургады и Шарм-эш-Шейха пользуются у туристов огромной популярностью. Традиционные песчаные пляжи Хургады хороши для отдыха с детьми. Надо только учитывать, что в начале марта здесь еще довольно ветрено, а это может вызывать определенный дискомфорт.

В холодные месяцы лучше делать выбор в пользу Шарм-эш-Шейха, где бухты защищены от ветров, а любители дайвинга не перестают наслаждаться разнообразием подводного мира. В апреле — мае оба курорта становятся идеальными для отпуска. В летние месяцы людям с хроническими и сердечно-сосудистыми заболеваниями к поездкам в Египет надо относиться с особой осторожностью, так как там становится довольно жарко.

В качестве альтернативы можно рассмотреть еще один вариант — молодой курорт Эль-Аламейн, пользующийся популярностью среди европейцев. Здесь спокойно и практически нет шумных вечеринок. Это место часто называют «египетскими Мальдивами». Добраться из Минска можно прямыми рейсами.

Вылеты в Шарм-эш-Шейх и Хургаду возможны из Минска, Гомеля, Витебска. Время в пути составит около семи часов. Полетная программа и в Эль-Аламейн выполняется из Минска. Виза ставится по прилете.

Стоимость. Стоимость тура в пятизвездочном отеле Эль-Аламейна на 11 ночей (с питанием «все включено») на двоих — от 3059 долларов. В Хургаде можно отдохнуть семь ночей вдвоем за 1760 долларов с питанием «все включено» в отеле категории 4*. Шарм-эш-Шейх обойдется чуть дороже — от 1867 долларов.

Автобусные туры: Италия, Греция, Франция

Ольга Курманова, директор ООО «ТОП-ТУР»:

— Автобусные туры — это удобный и доступный способ увидеть самые красивые уголки Европы. В этом сезоне особой популярностью среди белорусских туристов пользуются маршруты по Италии, Греции или Франции. Эти страны предлагают богатую историко-культурную программу, комфортные маршруты и возможность получить шенгенскую визу, что делает их идеальным выбором для путешествий.

Почему стоит выбрать одно из этих направлений? Во-первых, обратим внимание на богатую историко-культурную составляющую. В Италии можно побывать в Риме, Венеции, Флоренции. Каждый из этих городов дышит историей. В Греции стоит посетить Афины и Салоники — древние храмы и мифы будут оживать перед глазами туристов. Франция — это роскошь и изысканность в каждой детали. Рекомендую побывать в Париже, Ницце, замках Луары.

Во-вторых, отмечу удобные маршруты. Автобусные туры продуманы до мелочей: комфортные переезды, остановки в живописных местах и насыщенная программа, которая позволяет увидеть максимум за одну поездку. Все три страны входят в шенгенскую зону и открывают визы для туристических поездок. Подача документов происходит в Минске, что упрощает процесс оформления для беларусов.

Туры можно подобрать под любой бюджет и интересы: от скромных вариантов с минимальным набором услуг до премиальных программ с проживанием в отелях высокого класса.

Стоимость. Эконом-варианты обойдутся в сумму от 500 евро за человека. Туры средней ценовой категории — от 800 до 1200 евро, а премиальные маршруты — от 1600 евро.

Экзотические направления: Мальдивы, Сейшельские острова, Малайзия (остров Борнео)

Алина Карпович, основатель туристического агентства Madera Travel и туроператора Travel HUB:

— Белорусы часто выбирают экзотические направления для отдыха, поэтому расскажу о самых популярных возможностях для путешествий.

Мальдивы

Комфортно отдыхать здесь можно круглый год, даже в сезон дождей, так как осадки кратковременные. Это идеальный выбор практически для каждого туриста. Большинство курортов занимают отдельные острова, где можно насладиться уединением.

Здесь богатый подводный мир для любителей дайвинга и снорклинга (экзотические рифы, морские черепахи, мантовые скаты, китовые акулы и другое). Отель можно выбрать, учитывая финансы, — от бюджетных до ультралюкса. Варианты размещения на любой вкус: от доступных гостевых домов на локальных островах до частных вилл с собственными бассейнами и обслуживанием 24/7.

Стоимость. От 3 тысяч долларов на одного человека за поездку. Длительность тура — 7−10 дней. Вылеты из Минска или Москвы с пересадками.

Сейшельские острова

Это настоящий тропический рай, который сочетает в себе роскошь, дикую природу и эксклюзивность. Белоснежный песок, скалы, окруженные джунглями, и кристально чистая вода — визитная карточка Сейшел. Это место славится малым количеством отдыхающих по сравнению с другими курортами.

Сейшелы привлекают своими заповедниками и национальными парками, здесь большое количество приватных вилл и экоотелей. Это одно из лучших направлений для медового месяца, свадьбы или романтического отдыха. Также одно из лучших мест для дайвинга в мире.

Стоимость. Цена за тур для одного человека стартует от 3500 долларов. Длительность поездки — 7−10 дней. Вылеты из Минска или Москвы с пересадками.

Борнео

Третий по величине остров в мире и одно из самых уникальных мест для путешествий. Посетить его можно в любое время года, однако считается, что лучший сезон — с марта по октябрь.

На Борнео можно увидеть уникальную природу: редкие виды животных и старейшие тропические леса. Отдельно отмечу и красивые пляжи с кристально чистой водой. Можно понаблюдать за морскими черепахами и рифовыми акулами. Любителей экскурсий на Борнео ждет настоящий рай. Доступны восхождение на гору Кинабалу, посещение деревень коренных народов, отправление в круиз по реке, исследование пещер, сплавы по горным рекам и многое другое.

Стоимость. Цена за тур стартует от 1400 долларов на одного человека. Длительность тура — 7−10 дней. Вылеты из Минска и Москвы со стыковкой в ОАЭ, Китае, Сингапуре и другие.

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