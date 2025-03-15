Рубио объявил посла Южной Африки персоной нон грата в США

Рубио объявил посла Южной Африки персоной нон грата в США6
- 15.03.2025, 10:35
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Глава Госдепа назвал причину.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что посол Южной Африки в Соединенных Штатах больше не желателен в США.
Об этом он сообщил в соцсети Х.
«Посол Южной Африки в Соединенных Штатах больше не желателен в нашей великой стране. Эмрагим Расул - политик расистских побуждений, который ненавидит Америку и ненавидит президента США», - заявил глава Госдепа.
Рубио добавил, что «нам не о чем с ним говорить, поэтому он считается персоной нон грата».
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп распорядился остановить американскую помощь Южной Африке обвинив ее правительство в «дискриминации по расовому признаку» африканеров - южноафриканцев с европейскими корнями.