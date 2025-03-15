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Рубио объявил посла Южной Африки персоной нон грата в США

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  • 15.03.2025, 10:35
  • 3,646
Рубио объявил посла Южной Африки персоной нон грата в США
Марко Рубио

Глава Госдепа назвал причину.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что посол Южной Африки в Соединенных Штатах больше не желателен в США.

Об этом он сообщил в соцсети Х.

«Посол Южной Африки в Соединенных Штатах больше не желателен в нашей великой стране. Эмрагим Расул - политик расистских побуждений, который ненавидит Америку и ненавидит президента США», - заявил глава Госдепа.

Рубио добавил, что «нам не о чем с ним говорить, поэтому он считается персоной нон грата».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп распорядился остановить американскую помощь Южной Африке обвинив ее правительство в «дискриминации по расовому признаку» африканеров - южноафриканцев с европейскими корнями.

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