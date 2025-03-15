ISW: Путин отказывается от переговоров о прекращении огня

ISW: Путин отказывается от переговоров о прекращении огня6
- 15.03.2025, 10:41
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Кремль хочет альтернативного соглашения о перемирии.
Пока в Белом доме заявляют о том, что есть определенные положительные сдвиги в приближении прекращения боевых действий в российско-украинской войне и ожидают материальных уступок от обеих сторон для достижения мира, президент России Владимир Путин пытается отвлечь внимание мировых лидеров от его фактического отказа от предложения о перемирии на 30 дней. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны в своей сводке за 14 марта.
«Путин пытается представить себя умным и милосердным лидером, с которым президент Трамп может общаться, и создать новый нарратив, чтобы отвлечь внимание от своего решения об отклонении предложения от США и Украины», — пишут аналитики.
Исследователи имеют в виду заявление главы Кремля за 14 марта, когда тот ответил на призывы Трампа о помиловании украинских военных на территории Курской области. Тогда Путин сообщил, что будет гарантировать им жизнь и «достойное обращение» со стороны России, если они добровольно сложат оружие и сдадутся в российский плен.
Также аналитики отмечают, что заявления, которые прозвучали в Кремле после встречи со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом, «подчеркивают отказ» российского президента от предложения о временном перемирии на поле боя. В то же время Путин в очередной раз демонстрирует свое нежелание вести справедливый и конструктивный диалог о прекращении войны в Украине, как считают в Институте изучения войны.
Путин хочет альтернативного соглашения о перемирии
Ранее аналитики института сообщали, что Путин стремится заключить альтернативный договор о приостановлении боевых действий, призванный усилить позиции РФ и возобновить боевые действия. Он может среди прочего требовать разоружения Украины и приостановления мобилизации и обучения военнослужащих ВСУ.
То, что Владимир Путин может требовать вооружения, подтверждают также недавние заявления европейских дипломатов, которые говорят о готовности ЕС продолжать военную помощь Украине, даже несмотря на ультиматумы, которые ставит Кремль.