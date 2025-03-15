Партизаны нашли российские корабли, спрятанные в бухтах Севастополя 15.03.2025, 10:53

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Данные переданы ВСУ.

Российские войска прячут свои боевые корабли в бухтах Крыма, чтобы избежать атак Сил обороны Украины. Зафиксирован малый противолодочный корабль, который не покидает бухту Инкермана.

Об этом сообщает Telegram-канал АТЕШ.

Разведывательные данные свидетельствуют о том, что российские войска пытаются прятать боевые корабли в бухтах Крыма, опасаясь ударов Сил обороны Украины.

Агенты «АТЕШ» зафиксировали присутствие боевого корабля у причала Вторчермета в Инкермане. Обычно на этих причалах находятся суда, выведенные из эксплуатации, которые ожидают утилизации.

Однако сейчас там обнаружен малый противолодочный корабль проекта 1124М «Альбатрос», который модернизирован и включен в состав Черноморского флота РФ.

После потери контроля над акваторией Черного моря российские оккупанты вынуждены скрывать свои корабли, чтобы избежать атак. По имеющейся информации, этот корабль практически не покидает бухту, однако его перемещения продолжают фиксировать.

«АТЕШ» продолжают следить за активностью российских войск в Крыму и передавать полученные данные Силам обороны Украины для дальнейших действий.

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