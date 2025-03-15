Приехавший в Эстонию два года назад украинский школьник выиграл олимпиаду по эстонскому языку 15.03.2025, 11:15

Когда Роман пришел в школу, он знал лишь несколько эстонских слов.

Украинский юноша Роман Крук, победитель республиканской олимпиады по эстонскому языку как неродному, изучает эстонский всего два года.

По словам педагогов, ученик общей гимназии Тюри (Türi Ühisgümnaasium) достиг такого впечатляющего результата благодаря усердию и исключительному языковому таланту.

18-летний Роман Крук - самый старший в своем классе, так как школа разрешила ему остаться в 10-м классе на второй год, чтобы помочь в освоении эстонского языка.

В среду же пришла радостная новость - Роман выиграл республиканскую олимпиаду по эстонскому языку как неродному, передает «Актуальная камера» (ETV).

«Там был диалект, как я понял, откуда-то из Тарту. Также было задание на аудирование. В основном все было на восприятие на слух, но оказалось легче, чем я думал», - рассказал Роман.

Учительница эстонского языка Авероника Беэкманн отметила, что, когда Роман пришел в школу, он знал лишь несколько эстонских слов. По ее мнению, его успех - это результат упорного труда и исключительного языкового таланта.

«Он постоянно записывал слова, переводил для себя предложения. Как только я увидела, что он переводит с помощью телефона - фотографирует текст и получает перевод на русский - я сразу сказала: «Так ты язык не выучишь. Нужно разбирать слова по одному, запоминать их самостоятельно». И вот так он и учился», - сказала Беэкманн.

«Я живу в Эстонии около двух лет и, наверное, начал понимать эстонский язык примерно через год. Очень важную роль здесь сыграло то, что я нахожусь в эстонской языковой среде. Я учусь в эстонской гимназии, общаюсь с друзьями на эстонском, и всё это оказывает влияние», - подчеркнул Роман.

Сейчас на столе у Романа - книги Яана Кросса «Императорский безумец» и Матса Траата «Танец вокруг парового котла». Контрольные работы по эстонскому языку он пишет на лучшие баллы в классе. И друзей у него тоже немало.

«С первого дня в школе мы начали общаться. Он очень разговорчивый и веселый парень. С ним легко говорить, он любит шутить», - сказал Кермо Кальяс, друг и одноклассник Романа.

В будущем Роман хотел бы стать врачом.

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