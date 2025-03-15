Литва готова разместить у себя ядерное оружие НАТО 1 15.03.2025, 11:31

1,760

Для этого может быть изменена Конституция страны.

Литва готова рассмотреть возможность изменения Конституции, если союзники по НАТО предложат разместить на ее территории ядерное оружие, передает «Немецкая волна».

«Мы считаем, что необходимо оценить возможности внесения изменений в статью 137 Конституции Литовской Республики, если наши союзники предложат определенные реальные планы размещения ядерного оружия или его компонентов в Литве, а также пересмотреть другие обязательства», - цитирует портал Delfi слова министры обороны страны Довиле Шакалене на пресс-конференции в пятницу, 14 марта.

137-я статья Конституции Литвы запрещает размещать на территории этого государства оружие массового поражения и иностранные военные базы. При этом разместить у себя ядерное оружие Вильнюсу пока никто не предлагал, отметила Шакалене.

Дискуссии о размещении ядерного оружия в Восточной Европе

Президент США Дональд Трамп, вероятно, не поддержит размещение ядерного оружия в восточноевропейских государствах, заявил вице-президент страны Джей Ди Вэнс. «Я не обсуждал этот вопрос с президентом, но был бы шокирован, если бы он поддержал размещение ядерного оружия еще дальше - на востоке Европы. Речь идет о будущем человеческой цивилизации», - сказал он в интервью телеканалу Fox News 13 марта.

Ранее в тот же день президент Польши Анджей Дуда в интервью газете Financial Times призвал Вашингтон переместить ядерное оружие «на восток». «Границы НАТО переместились на восток в 1999 году, поэтому 26 лет спустя также должен произойти перенос инфраструктуры НАТО на восток. <...> Я думаю, что не только пришло время, но и было бы безопаснее, если бы это оружие уже было здесь», - сказал он.

Дуда отметил, что уже обсуждал этот вопрос со спецпосланником Дональда Трампа по России и Украине Китом Келлогом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com