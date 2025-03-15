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Reuters: В России поменяли своего «врага номер один»

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  • 15.03.2025, 11:49
  • 15,902
Reuters: В России поменяли своего «врага номер один»

Теперь это не США.

В связи с попытками президента США Дональда Трампа восстановить отношения с Россией Москва теперь рассматривает как своего «врага номер один» не США, а Великобританию. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в РФ.

Об ухудшении отношений Москвы и Лондона свидетельствуют ряд факторов, в частности взаимная высылка дипломатов и недавнее заявление Службы внешней разведки РФ о якобы попытке Великобритании сорвать усилия Трампа по установлению мира в Украине, пишут журналисты.

Их собеседники среди российских чиновников признали, что теперь Великобритания рассматривается как «главный враг Москвы», который якобы «разжигает хаос и войну» в Украине.

По данным Reuters, у высокопоставленных российских политиков «вызвали гнев» заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера о готовности разместить британские войска в Украине и прикрыть воздушное пространство Украины в случае появления миротворческих сил. Недовольны в Москве и усилиями Стармера повлиять на Трампа в поддержку Украины.

Агентство обратило внимание и на последние высказывания российских пропагандистов о якобы попытках Лондона «на протяжении столетий» «подорвать позиции Москвы». А ведущий российский пропагандист Дмитрий Киселев «шутил», что вся британская армия «могла бы поместиться» на футбольном стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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