Минчанка обратилась в налоговую с необычной просьбой 5 15.03.2025, 11:58

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Там удивились и решили, что это шутка, но потом закрутилось целое дело.

Жительница Минска попросила казино ограничить ее визиты, однако в заведении девушку отправили в налоговую. Там пригрозили устроить представителям игорного бизнеса проверку, сообщили в Управлении оперативных мероприятий инспекции МНС по Минску.

В минское управление обратилась девушка, которая хотела добровольно ограничить себя в посещении игорных заведений. Налоговые органы такую процедуру не осуществляют, поэтому сотрудники уточнили, почему она решила обратиться именно к ним.

Ответ их обескуражил: «Я пришла в казино ХХХХХ, чтобы написать заявление на самоограничение, но они отправили меня к вам».

«Если это была шутка со стороны представителей игорного бизнеса, то она не удалась», — сказали в ведомстве.

Там пообещали провести официальную беседу с игорным заведением и взять его «на оперативное сопровождение».

«Из практики работы мы знаем, что там, где много и неуместно шутят, обычно не все в порядке с исполнением рутинных обязанностей», — добавили в управлении.

Отметим, согласно с пунктом 13 Положения об осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса физическое лицо может самостоятельно ограничить себя в посещении игорных заведений и участии в азартных играх на срок от 6 месяцев до 3 лет. Для этого достаточно лично подать письменное заявление любому организатору азартных игр.

Подача заявления любому организатору азартных игр рассматривается как подача заявления всем организаторам азартных игр на территории Беларуси.

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