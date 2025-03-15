ВСУ удержали тактически выгодный рубеж обороны в Курской области 4 15.03.2025, 12:10

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В Украине опровергли российские фейки об «окружении».

Украинские военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи на Курском направлении. Силы обороны Украины удерживают тактически выгодный рубеж обороны.

При этом об окружении украинских войск в Курской области речь не идет. Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

По его словам, ни одно подразделение не отрезано на территории Курской области. Бутусов подчеркнул, что украинские защитники удерживают тактически выгодный рубеж обороны.

Журналист заявил, что удержание под контролем определенных позиций играет ключевую роль в обороне пограничной полосы. Кроме того, он опроверг заявления об угрозе масштабного наступления российских войск.

«Угроза масштабного наступления на Сумы и Сумскую область значительными силами сейчас отсутствует. Атаки малых групп возможны, но на короткое расстояние, без возможности далеко продвигаться», – заявил Бутусов.

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