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Крупная рыба начала ловиться в Западной Двине прямо в центре Витебска

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  • 15.03.2025, 12:17
  • 4,028
Крупная рыба начала ловиться в Западной Двине прямо в центре Витебска

Белоруса удивил неплохой результат для городской рыбалки.

Белорусские рыбаки начали ловить крупную рыбу прямо в центре Витебска, пишет портал fishingby.com.

Так, в Западной Двине прямо в центре областного города стали ловиться «красавцы-голавли». Двух крупных рыб поймал рыбак-любитель Андрей Васильев. Мужчина пришел порыбачить на плотву, даже не надеясь поймать серьезную рыбу в городской черте, к тому же на простую удочку.

Однако к удивлению рыболова, вместо мелких плотвиц или вездесущего окуня ему попалась пара крупных голавлей, которые завесили на 1650 и 1890 граммов.

Рыбак рассказал, что в центре Витебска у него было три поклевки с интервалом около двух минут. Но один из пойманных голавлей сорвался и ушел вместе с поводком 0,10 миллиметров.

- Рассчитывал плотвичку пощупать, а начали клевать голавли. Неплохой результат для городской рыбалки, - уверен витебчанин.

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