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Один из спецпредставителей Трампа уходит в отставку

  • 15.03.2025, 12:24
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Один из спецпредставителей Трампа уходит в отставку
Адам Белер

Он курировал переговоры с ХАМАС для освобождения израильских заложников.

Спецпосланник президента США Адам Белер уйдет в отставку. Он занимает должность специального уполномоченного Дональда Трампа по делам с заложниками.

Об этом сообщает Axios.

По информации издания, отставка была запланирована и связана с желанием администрации Трампа наделить Белера более широкими полномочиями на другой должности.

Белер известен тем, что курировал от Белого дома переговоры с ХАМАС для освобождения израильских заложников. Axios сообщало, что Белер непосредственно встречался с представителями ХАМАС, что сделало его первым чиновником США, который это сделал.

Хотя эти переговоры были одобрены Трампом, они вызвали гнев среди некоторых республиканцев в Сенате, некоторые из которых частно обсуждали этот вопрос с Белым домом.

Ранее на этой неделе госсекретарь Марко Рубио заявил, что переговоры Белера с ХАМАС были «одноразовыми» и что представитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф является основным каналом переговоров по соглашению об освобождении заложников.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отметила, что Белер продолжит работать как специальный чиновник, который сосредотачивается на переговорах по заложникам.

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