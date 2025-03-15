«Матч был по-настоящему душераздирающим» 15.03.2025, 12:43

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Арина Соболенко

Что произошло после поединка Арины Соболенко и американки Мэдисон Киз в полуфинале Индиан-Уэллса 2025.

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко разгромила в полуфинале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе пятую ракетку американку Мэдисон Киз со счетом 6:0, 6:1 и вышла в финал, где встретится с россиянкой Миррой Андреевой, пишет belarus.kp.ru.

Арина подала для Киз блюдо под названием «месть» по всем канонам - холодным и жестким. Трапеза была предельно короткой - 52 минуты. Так быстро Соболенко не громила даже аутсайдеров. Но для Арины показать, что она лучше Мэдисон, было делом принципа и она не сбавила оборотов ни на секунду. Расчетливо била, пока Киз, понурив голову, не подошла к сетке, чтобы пожать руку сильнейшей.

Соболенко проиграла Киз в январском финале Australian Open, когда от нее ждали третьей победы подряд в Мельбурне и когда она была фаворитом. Но игра в финале у Арины не шла, а Киз выдала матч жизни. Соболенко тогда была очень расстроена. Вернувшись к скамейке после проигранного матча, Арина разбила ракетку несколькими ударами о корт, села и, укрывшись полотенцем, заплакала.

А после матча без всяких политес сказала журналистам:

- Либо трофей, либо ничего. Никто не помнит финалиста. Никто не ставит рядом с победителем имена финалистов.

Зная характер Соболенко, можно было не сомневаться, что она жаждала реванша.

- Мне потребовалась неделя и даже больше, чтобы перестать думать об этом поражении и наконец двигаться дальше, - признавалась Соболенко.

Она сказала, что поражение было тяжелым, но урок усвоен. И вот в Индиан-Уэллсе они снова встретились. И Соболенко не скрывала, что ждала этого:

- Это стремление к мести приходит мне на ум. Тяжелый матч был в Австралии, она играла очень хорошо, а я не показала своей лучшей игры. Так что я рада, что теперь у меня есть шанс отыграться и взять реванш. Вот почему я люблю спорт. Если не сдаваться и упорно трудиться, жизнь предоставит тебе возможность исправить ошибку, допущенную в последнем матче.

Не знаем, насколько Киз была уверена в себе перед матчем с Соболенко, но подошла она к нему с рекордной для себя 16-матчевой победной серией.

- У меня никогда не было такой длинной победной серии и я, конечно, хочу чтобы она продлилась еще, - сказала Мэдисон.

То, что произошло в матче, можно описать одним словом - разгром. Играла только белоруска. Соболенко просто-таки подавила Киз, расправившись с ней беспощадно. «Соболенко безжалостно пожирала свою добычу», - такие комментарии в мировой спортивной прессе можно встретить.

Арина наслаждалась каждым розыгрышем, а Киз была деморализована и даже в один из моментов отчаяния ударила себя ракеткой.

Арина выиграла 11 геймов подряд, прежде чем Киз смогла впервые взять свою подачу. И Мэдисон еще повезло, что она все-таки взяла этот гейм.

- Тот матч на Australian Open был для меня по-настоящему душераздирающим, - сказала Арина WTA после победы в Индиан Уэллсе. - И мне действительно нужно было время, чтобы восстановиться после этого. И если бы я сегодня снова проиграла, это застряло бы у меня в голове, а я не хотела, чтобы это произошло. Я был очень сосредоточена и просто жаждала победы над Мэдисон.

Интересно, что перед матчем некоторые эксперты ставили на Киз. Но у букмекеров фаворитом была Соболенко. Да и мотивация у нее была огромная.

- Ну, мне очень нужна была эта месть, - продолжает Арина. - Поэтому я была очень сосредоточена... А она как-то потеряла ритм и не смогла показать свой лучший теннис. Я думаю, именно поэтому матч прошел так быстро.

Соболенко нанесла 14 виннеров против 10 у Киз, допустив 10 невынужденных ошибок. Киз сделала 18 невынужденных ошибок.

Во втором полуфинале 11-я ракетка 17-летняя россиянка Мирра Андреева победила вторую ракетку польку Игу Свентек со счетом 7:6, 1:6, 6:3.

Мирра Андреева на втором турнире подряд вышла в финал. Ранее она выиграла финал турнира WTA-1000 у Клары Таусон.

У Соболенко спросили, что она думает о встрече с юной Андреевой?

- Это безумие. Да, я повторю: то, на что она способна в столь юном возрасте - это безумие. Мы уже сыграли несколько матчей. И я снова с нетерпением жду встречу с ней. Возникает ощущение, что старая мама играет с ребенком, - рассмеялась Арина.

Напомним, что Соболенко 26 лет.

- Я старше ее на девять лет?! О боже! Она на два года младше моей сестры, на которую я смотрю как на ребенка.

В этом году Соболенко уже дважды выиграла у Андреевой, причем легко - в Брисбене (6:3, 6:2) и на Australian Open (6:1, 6:2).

Андреева призналась:

- Можно сказать, что она меня почти убила - особенно в Мельбурне. Но я постараюсь взять реванш, мне нечего терять.

Матч Соболенко - Андреева состоится в ночь на 16 марта по белорусскому времени.

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