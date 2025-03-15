«Матч был по-настоящему душераздирающим»
- 15.03.2025, 12:43
- 3,122
Что произошло после поединка Арины Соболенко и американки Мэдисон Киз в полуфинале Индиан-Уэллса 2025.
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко разгромила в полуфинале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе пятую ракетку американку Мэдисон Киз со счетом 6:0, 6:1 и вышла в финал, где встретится с россиянкой Миррой Андреевой, пишет belarus.kp.ru.
Арина подала для Киз блюдо под названием «месть» по всем канонам - холодным и жестким. Трапеза была предельно короткой - 52 минуты. Так быстро Соболенко не громила даже аутсайдеров. Но для Арины показать, что она лучше Мэдисон, было делом принципа и она не сбавила оборотов ни на секунду. Расчетливо била, пока Киз, понурив голову, не подошла к сетке, чтобы пожать руку сильнейшей.
Соболенко проиграла Киз в январском финале Australian Open, когда от нее ждали третьей победы подряд в Мельбурне и когда она была фаворитом. Но игра в финале у Арины не шла, а Киз выдала матч жизни. Соболенко тогда была очень расстроена. Вернувшись к скамейке после проигранного матча, Арина разбила ракетку несколькими ударами о корт, села и, укрывшись полотенцем, заплакала.
А после матча без всяких политес сказала журналистам:
- Либо трофей, либо ничего. Никто не помнит финалиста. Никто не ставит рядом с победителем имена финалистов.
Зная характер Соболенко, можно было не сомневаться, что она жаждала реванша.
- Мне потребовалась неделя и даже больше, чтобы перестать думать об этом поражении и наконец двигаться дальше, - признавалась Соболенко.
Она сказала, что поражение было тяжелым, но урок усвоен. И вот в Индиан-Уэллсе они снова встретились. И Соболенко не скрывала, что ждала этого:
- Это стремление к мести приходит мне на ум. Тяжелый матч был в Австралии, она играла очень хорошо, а я не показала своей лучшей игры. Так что я рада, что теперь у меня есть шанс отыграться и взять реванш. Вот почему я люблю спорт. Если не сдаваться и упорно трудиться, жизнь предоставит тебе возможность исправить ошибку, допущенную в последнем матче.
Не знаем, насколько Киз была уверена в себе перед матчем с Соболенко, но подошла она к нему с рекордной для себя 16-матчевой победной серией.
- У меня никогда не было такой длинной победной серии и я, конечно, хочу чтобы она продлилась еще, - сказала Мэдисон.
То, что произошло в матче, можно описать одним словом - разгром. Играла только белоруска. Соболенко просто-таки подавила Киз, расправившись с ней беспощадно. «Соболенко безжалостно пожирала свою добычу», - такие комментарии в мировой спортивной прессе можно встретить.
Арина наслаждалась каждым розыгрышем, а Киз была деморализована и даже в один из моментов отчаяния ударила себя ракеткой.
Арина выиграла 11 геймов подряд, прежде чем Киз смогла впервые взять свою подачу. И Мэдисон еще повезло, что она все-таки взяла этот гейм.
- Тот матч на Australian Open был для меня по-настоящему душераздирающим, - сказала Арина WTA после победы в Индиан Уэллсе. - И мне действительно нужно было время, чтобы восстановиться после этого. И если бы я сегодня снова проиграла, это застряло бы у меня в голове, а я не хотела, чтобы это произошло. Я был очень сосредоточена и просто жаждала победы над Мэдисон.
Интересно, что перед матчем некоторые эксперты ставили на Киз. Но у букмекеров фаворитом была Соболенко. Да и мотивация у нее была огромная.
- Ну, мне очень нужна была эта месть, - продолжает Арина. - Поэтому я была очень сосредоточена... А она как-то потеряла ритм и не смогла показать свой лучший теннис. Я думаю, именно поэтому матч прошел так быстро.
Соболенко нанесла 14 виннеров против 10 у Киз, допустив 10 невынужденных ошибок. Киз сделала 18 невынужденных ошибок.
Во втором полуфинале 11-я ракетка 17-летняя россиянка Мирра Андреева победила вторую ракетку польку Игу Свентек со счетом 7:6, 1:6, 6:3.
Мирра Андреева на втором турнире подряд вышла в финал. Ранее она выиграла финал турнира WTA-1000 у Клары Таусон.
У Соболенко спросили, что она думает о встрече с юной Андреевой?
- Это безумие. Да, я повторю: то, на что она способна в столь юном возрасте - это безумие. Мы уже сыграли несколько матчей. И я снова с нетерпением жду встречу с ней. Возникает ощущение, что старая мама играет с ребенком, - рассмеялась Арина.
Напомним, что Соболенко 26 лет.
- Я старше ее на девять лет?! О боже! Она на два года младше моей сестры, на которую я смотрю как на ребенка.
В этом году Соболенко уже дважды выиграла у Андреевой, причем легко - в Брисбене (6:3, 6:2) и на Australian Open (6:1, 6:2).
Андреева призналась:
- Можно сказать, что она меня почти убила - особенно в Мельбурне. Но я постараюсь взять реванш, мне нечего терять.
Матч Соболенко - Андреева состоится в ночь на 16 марта по белорусскому времени.