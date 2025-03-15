Работникам БМЗ не выдали зарплату 11 15.03.2025, 13:00

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После сообщения директора предприятия о «непростой ситуации».

Работники Белорусского металлургического завода рассчитывали получить зарплату 14 марта. Однако заводская администрация сообщила, что выплаты будут произведены только через четыре дня — во вторник, 18 числа.

Об этом стало известно «Флагштоку» от работника предприятия.

Формально администрация завода не допустила нарушения, так как в соответствии с коллективным договором выплаты должны быть произведены до 25-го числа. На практике такая задержка создала проблему для многих работников, так как именно 14-го числа каждого месяца на БМЗ выплачивались зарплаты на протяжении 2024−2025 годов. Персонал завода рассчитывал на получение выплаты в эту дату.

Сбой выплат произошел на фоне изменения конъюнктуры рынка металлопроката. После падения производства стали в России на 5,6% БМЗ, наоборот, увеличил его в 2024 году на 2%. Увеличивали производство и в январе-феврале.

Однако уже в марте 2025 года предприятию пришлось снизить производство, «чтобы обеспечить на должном уровне экономику предприятия», об этом сообщил директор БМЗ Дмитрий Корчик. Кроме того, он отметил, что сейчас завод реализует «масштабный комплекс мер по сокращению затрат, идет поиск способов снижения себестоимости продукции».

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