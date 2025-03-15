Россия во мгле 3 Телеграм-канал «СерпомПо»

15.03.2025, 13:19

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Москва проиграла, мировым амбициям конец.

Как бы ни завершились переговоры о прекращении огня и (заглядывая далеко) каким бы ни был мирный договор России и Украины, все это не изменит главного – стратегического поражения, провала курса для РФ, который был принят четверть века назад с приходом к власти Путина и его группы.

Простой вопрос – вошла ли Россия по итогам прошедшей четверти века в число мировых лидеров хоть в чем-нибудь? Какие отрасли экономики стали передовыми, показывают другим пример? Стала ли Россия передовой державой в технологическом отношении? Есть в мире хотя бы одна страна, которая хотела бы ей подражать?

Ответ на эти вопросы очевиден. Итог путинской четверти века – откат нашей страны от мировых лидеров – США, Китая, Европы. То есть, по существу – закрепление на периферии мира. С огромной территорией, ядерным оружием, сокращающимся населением. И совершенным отсутствием перспектив.

Объясняя 24 февраля (а ранее 2014 год), чаще всего видят причину в Путине и его сервильном и сумасбродном окружении. Но для этого есть фундаментальная причина – система пришла в тупик, у нее ничего не получилось. Она решила замазать это поражение, втянув страну в омут авантюр – украинской, сирийской, африканской.

Конечно, 2014 год и 24 февраля могли не случиться, не было неизбежности. Но тупик был очевиден и трагические события, которые мы наблюдаем в последние 10 лет явились признанием поражения в реформировании России. Все это было России не нужно, и на деле в огромной степени усложнило задачу стать современной страной.

Какими бы радостными сообщениями ни заливала мозги граждан пропаганда, есть простая истина - Россия проиграла, мировым амбициям конец. Мгла над страной.

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