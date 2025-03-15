В Беларуси запретили такси «Максим» 15.03.2025, 13:24

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Это первый в стране случай исключения из реестра автомобильных перевозок.

«За нарушение законодательства в сфере нерегулярных перевозок пассажиров» из реестра автомобильных перевозок пассажиров исключен диспетчер такси Maxim. А позже был заблокирован и официальный сайт taximaxim.by, передает «Еврорадио».

По словам первого заместителя начальника транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Юрия Костюка, это первый случай исключения из реестра.

Причиной послужили многочисленные факты передачи заказов водителям-нелегалам (лицам, не зарегистрированным в качестве ИП и не состоящим в штате каких-либо автомобильных перевозчиков).

Напомним, реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении начал действовать в Беларуси с 1 ноября. То есть водители такси не могут работать без регистрации в этом реестре.

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