В Беларуси запретили такси «Максим»
- 15.03.2025, 13:24
- 1,560
Это первый в стране случай исключения из реестра автомобильных перевозок.
«За нарушение законодательства в сфере нерегулярных перевозок пассажиров» из реестра автомобильных перевозок пассажиров исключен диспетчер такси Maxim. А позже был заблокирован и официальный сайт taximaxim.by, передает «Еврорадио».
По словам первого заместителя начальника транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Юрия Костюка, это первый случай исключения из реестра.
Причиной послужили многочисленные факты передачи заказов водителям-нелегалам (лицам, не зарегистрированным в качестве ИП и не состоящим в штате каких-либо автомобильных перевозчиков).
Напомним, реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении начал действовать в Беларуси с 1 ноября. То есть водители такси не могут работать без регистрации в этом реестре.