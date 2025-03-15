закрыть
15 марта 2025, суббота, 14:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси запретили такси «Максим»

  • 15.03.2025, 13:24
  • 1,560
В Беларуси запретили такси «Максим»

Это первый в стране случай исключения из реестра автомобильных перевозок.

«За нарушение законодательства в сфере нерегулярных перевозок пассажиров» из реестра автомобильных перевозок пассажиров исключен диспетчер такси Maxim. А позже был заблокирован и официальный сайт taximaxim.by, передает «Еврорадио».

По словам первого заместителя начальника транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Юрия Костюка, это первый случай исключения из реестра.

Причиной послужили многочисленные факты передачи заказов водителям-нелегалам (лицам, не зарегистрированным в качестве ИП и не состоящим в штате каких-либо автомобильных перевозчиков).

Напомним, реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении начал действовать в Беларуси с 1 ноября. То есть водители такси не могут работать без регистрации в этом реестре.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко и его скамеечка
Лукашенко и его скамеечка Ирина Халип
Трамп начал разговор с Москвой с позиции силы
Трамп начал разговор с Москвой с позиции силы Леонид Невзлин
Два корабля из одного пожара
Два корабля из одного пожара Владимир Халип
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина Валерий Карбалевич