ВСУ остановили россиян и перешли в контратаку на важнейшем участке фронта
- 15.03.2025, 13:34
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Ситуация изменилась в пользу Украины.
Украинские военные остановили россиян на подступах к Покровску. Оперативная ситуация на этом направлении стабилизировалась.
Об этом в эфире «КИЕВ24» рассказал военнослужащий 68-й егерской бригады с позывным «Гусь».
«Стабилизировалась ситуация на направлении. Я, конечно, могу говорить о зоне ответственности своей бригады. Скажу, что врага на подступах к Покровску мы остановили. Он не идет дальше. Какие-то вражеские атаки на отдельные позиции идут не первый месяц, безуспешные», - сказал «Гусь».
По его словам, в последнее время ВСУ начали локальные контратаки на соответствующем направлении фронта. Враг отброшен от трассы Покровск-Константиновка, которую оккупанты хотели взять под контроль.