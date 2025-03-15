ВСУ остановили россиян и перешли в контратаку на важнейшем участке фронта 15.03.2025, 13:34

3,340

Ситуация изменилась в пользу Украины.

Украинские военные остановили россиян на подступах к Покровску. Оперативная ситуация на этом направлении стабилизировалась.

Об этом в эфире «КИЕВ24» рассказал военнослужащий 68-й егерской бригады с позывным «Гусь».

«Стабилизировалась ситуация на направлении. Я, конечно, могу говорить о зоне ответственности своей бригады. Скажу, что врага на подступах к Покровску мы остановили. Он не идет дальше. Какие-то вражеские атаки на отдельные позиции идут не первый месяц, безуспешные», - сказал «Гусь».

По его словам, в последнее время ВСУ начали локальные контратаки на соответствующем направлении фронта. Враг отброшен от трассы Покровск-Константиновка, которую оккупанты хотели взять под контроль.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com