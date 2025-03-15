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ВСУ остановили россиян и перешли в контратаку на важнейшем участке фронта

  • 15.03.2025, 13:34
  • 3,340
ВСУ остановили россиян и перешли в контратаку на важнейшем участке фронта

Ситуация изменилась в пользу Украины.

Украинские военные остановили россиян на подступах к Покровску. Оперативная ситуация на этом направлении стабилизировалась.

Об этом в эфире «КИЕВ24» рассказал военнослужащий 68-й егерской бригады с позывным «Гусь».

«Стабилизировалась ситуация на направлении. Я, конечно, могу говорить о зоне ответственности своей бригады. Скажу, что врага на подступах к Покровску мы остановили. Он не идет дальше. Какие-то вражеские атаки на отдельные позиции идут не первый месяц, безуспешные», - сказал «Гусь».

По его словам, в последнее время ВСУ начали локальные контратаки на соответствующем направлении фронта. Враг отброшен от трассы Покровск-Константиновка, которую оккупанты хотели взять под контроль.

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