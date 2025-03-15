Премьера Хорватии госпитализировали из-за проблем с сердцем 15.03.2025, 13:56

Представитель правительства сообщил подробности.

В пятницу, 14 марта, премьера-министра Хорватии Андрея Пленковича госпитализировали с периодическим доброкачественным нарушением сердечного ритма.

Об этом рассказал представитель правительства Хорватии в комментарии HINA.

Отмечается, что его госпитализировали в Загребский клинический госпитальный центр.

В субботу, 15 марта, в правительстве страны сообщили, что лечение было запланировано заранее и завершилось успешно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com