Премьера Хорватии госпитализировали из-за проблем с сердцем
- 15.03.2025, 13:56
Представитель правительства сообщил подробности.
В пятницу, 14 марта, премьера-министра Хорватии Андрея Пленковича госпитализировали с периодическим доброкачественным нарушением сердечного ритма.
Об этом рассказал представитель правительства Хорватии в комментарии HINA.
Отмечается, что его госпитализировали в Загребский клинический госпитальный центр.
В субботу, 15 марта, в правительстве страны сообщили, что лечение было запланировано заранее и завершилось успешно.