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Премьера Хорватии госпитализировали из-за проблем с сердцем

  • 15.03.2025, 13:56
Премьера Хорватии госпитализировали из-за проблем с сердцем

Представитель правительства сообщил подробности.

В пятницу, 14 марта, премьера-министра Хорватии Андрея Пленковича госпитализировали с периодическим доброкачественным нарушением сердечного ритма.

Об этом рассказал представитель правительства Хорватии в комментарии HINA.

Отмечается, что его госпитализировали в Загребский клинический госпитальный центр.

В субботу, 15 марта, в правительстве страны сообщили, что лечение было запланировано заранее и завершилось успешно.

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