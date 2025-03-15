Стармер: Не позволяйте Путину «играть в игры» 1 15.03.2025, 14:22

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Кир Стармер

Британия проведет встречу «коалиции добровольных».

Правителю России Владимиру Путину нельзя позволять «играть в игры» в отношении предложения о прекращении огня в Украине, которое поддерживает США, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер перед важным саммитом европейских лидеров, передает CNN.

В субботу Стармер проведет встречу «коалиции добровольных» - группы западных стран, которые пообещали помочь Украине защитить себя от российской агрессии на фоне уменьшения и неопределенной поддержки со стороны Вашингтона.

После того, как Киев на этой неделе принял условия 30-дневного прекращения огня в Украине, одобренные президентом США Дональдом Трампом, ответ Москвы был неоднозначным: Путин заявил, что «мы согласны с предложением», но добавил, что соглашение «не было завершенным».

Перед субботним виртуальным саммитом Стармер обвинил Путина в «попытке отсрочить» соглашение о прекращении огня, заявив, что «мир должен увидеть действия, а не исследования или пустые слова и бессмысленные условия».

«Мы не можем позволить президенту Путину играть в игры с соглашением президента Трампа. Полное игнорирование Кремлем предложения президента Трампа о прекращении огня лишь демонстрирует, что Путин несерьезно относится к миру», - сказал он.

Во время субботних переговоров Стармер планирует давить на европейских союзников и союзников по НАТО, чтобы «усилить экономическое давление на Россию» и «принудить» Путина к переговорам, как заявили в Даунинг-стрит. Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский посетит заседание «коалиции добровольных», - общий термин, который Стармер использовал для стран, которые хотят защитить соглашение в Украине и гарантировать мир после трех лет войны.

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Коалиция включает 25 стран, среди которых европейские государства, Комиссия ЕС, НАТО, Канада, Украина, Австралия и Новая Зеландия.

Стармер будет призывать союзников «быть готовыми поддерживать справедливый и прочный мир в Украине в долгосрочной перспективе и продолжать наращивать нашу военную поддержку Украине, чтобы защитить себя от растущих нападений России», - заявили в Даунинг-стрит.

Чтобы достичь этого, европейские страны должны «быть готовы следить за прекращением огня, чтобы обеспечить» мир, сказал Стармер.

Хотя Европа продемонстрировала значительное единство на фоне ударов, которые администрация Трампа нанесла трансатлантическому альянсу, остаются разногласия относительно того, готовы ли отдельные европейские страны развернуть войска в Украине для поддержания мира.

Трамп заявил в пятницу, что получил «достаточно хорошие новости» о возможном прекращении огня между Россией и Украиной, не вдаваясь в подробности, и что его администрация провела «очень хорошие разговоры» с обеими странами ранее в тот же день. В отдельной публикации на Truth Social Трамп сказал, что «существует очень хороший шанс, что эта ужасная, кровавая война наконец завершится».

В интервью, записанном в четверг, он сказал, что его администрация узнает «немного больше в понедельник».

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