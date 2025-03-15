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Переговорщик Путина предложил Маску организовать совместную экспедицию на Марс

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  • 15.03.2025, 14:52
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Переговорщик Путина предложил Маску организовать совместную экспедицию на Марс

Названа дата.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, принимавший участие в российско-американских переговорах в Саудовской Аравии 18 февраля, предложил Илону Маску организовать совместную миссию России и США на Марс в 2029 году, сообщает The Moscow Times.

Об этом он написал в публикации на платформе (X). «Наши умы и технологии должны служить славе человечества, а не его уничтожению», — подчеркнул Дмитриев.

Ранее Маск сообщил, что в конце 2026 года его компания планирует отправить на Марс корабль Starship с человекоподобным роботом Optimus. По его словам, если посадка пройдет успешно, высадка первых астронавтов на Красную планету может стать реальностью уже в 2029 году, хотя более вероятный срок — 2031 год.

В ходе российско-американских переговоров в Саудовской Аравии, состоявшихся 18 февраля, Дмитриев курировал инвестиционно-экономический блок. По данным РФПИ, на встрече он обсуждал с представителями США перспективы восстановления экономического взаимодействия между странами.

23 февраля Владимир Путин назначил Дмитриева своим спецпредставителем по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными государствами. В этой роли он будет развивать деловые связи России как со странами Глобального Юга, так и с Западом, включая США. При этом Дмитриев останется главой РФПИ.

Вашингтон неоднократно заявлял о масштабных планах по исследованию Марса. В частности, 20 января 2025 года, во время своей инаугурационной речи, президент США Дональд Трамп объявил о намерении отправить астронавтов на Марс, чтобы «установить там звездно-полосатый флаг».

Несмотря на санкционные ограничения, Россия и США продолжают сотрудничать в космосе. В феврале «Роскосмос» и NASA вновь продлили соглашение о перекрестных полетах — теперь до 2026 года.

О перспективах партнерства с Илоном Маском ранее высказывался и Владимир Путин. В конце февраля он заявил, что если Маск завершит реформирование государственного аппарата США и сосредоточится на науке, российские компании могли бы наладить с ним сотрудничество.

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