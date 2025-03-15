В Минске начали выдавать автономера с «восьмеркой» 2 15.03.2025, 15:20

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Говорят, все самые «красивые» комбинации в ГАИ уже разобрали.

В начале этого года в Минске начали выдавать регзнаки серии XX. Стало понятно: буквы в «регистрационном» алфавите заканчиваются, надо что-то думать, пишет «Зеркало».

ГАИ долго таить интригу не стала: вскоре объявили, что с марта в столице будут выдавать номера с восьмерками на конце. Те, кто мечтал о «красивых» регзнаках, сразу затаили дыхание: ведь самые «блатные» варианты с семеркой давно разошлись по рукам, и зачастую автолюбители продавали их с рук всерую по высоким прайсам.

Теперь же появился шанс успеть отхватить себе регистрационный знак, отражающий вашу индивидуальность, по официальным расценкам ГАИ (за 2520 рублей, если точнее). Кажется, ажиотаж был серьезный. Беларусы сообщают: все самые красивые комбинации уже закончились.

Вот такой шикарный номер «урвал» администратор Instagram-аккаунта @avtonomer.by (страница посвящена красивым и редким автономерам). Кажется, это самая эстетичная комбинация с восьмеркой на конце, которая могла бы быть. Скольких людей пришлось растолкать локтями в битве за такие регзнаки?

— Ежедневные дежурства и никакого блата, — такой рецепт успеха рассказал собеседник. — Планирую ездить с ними или перепродавать? Пока не решил. Насколько знаю, комбинации, содержащие пять восьмерок, закончились за день. Мои знакомые ездили в ГАИ после меня, говорили, мол, ничего уже не было. Более того, с их слов, все комбинации 0001, 8888 и 0008 тоже разобрали.

Журналисты попытались проверить информацию, касающуюся того, что все «блатные» комбинации у ГАИ закончились. Однако связаться с официальными представителями ведомства не удалось.

Также они позвонили в сразу несколько регистрационных органов ГАИ столицы. В отделениях, которые находятся на авторынке в Малиновке и в ТЦ «Первый национальный торговый дом», ответили: чтобы сделать номер по индивидуальному заказу, нужно попасть на личный прием к начальнику пункта регистрации МРО ГАИ в Ждановичах (то есть на ул. Тимирязева, 114) или же в «Автомолл «Кольцо» (Меньковский тракт, 2).

Информацию о том, какие комбинации еще доступны, по телефону сообщить не смогли.

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