Der Spiegel: Мерц готовится объявить о поставке Украине дальнобойных Taurus 8 15.03.2025, 15:35

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Фридрих Мерц

Глава победившей на выборах партии настроен решительно.

Фридрих Мерц, который в ближайшие месяцы должен занять пост канцлера Германии, готовится передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Об этом сообщила газета Der Spiegel.

Украина уже давно просит у Берлина «Таурусы» для нанесения ударов по тыловым объектам российской армии.

Однако действующий канцлер Германии Олаф Шольц категорически отказался это делать, аргументируя свое решение нежеланием провоцировать Россию.

Мерц, похоже, более решителен, чем Шольц. Еще в декабре 2024 года этот глава Христианско-демократического союза Германии заявил, что даст согласие на поставку Taurus Украине, если займет пост канцлера. И, судя по данным Der Spiegel, не отказался от своих слов.

На днях стало известно, что ключевые политические силы Германии согласовали выделение дополнительных 3 млрд евро на военную помощь Украине.

Вероятно, часть этой суммы пойдет на приобретение «Таурусов» для ВСУ. Они также договорились о создании специального фонда на сумму в 500 млрд, из которого по упрощенной схеме можно будет финансировать оборонные проекты.

Taurus очень нужны Украине, особенно в условиях нестабильных отношений с Соединенными Штатами. Данные ракеты весом в 1,4 тыс. кг, которые способны наносить удары на расстояния до 500 км, позволят Силам обороны Украины поражать тыловые объекты российской армии.

Воздушные силы ВСУ уже проработали интеграцию «Таурусов» в свои истребители «Су-24» и F-16.

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