Зачем добавлять в кофе оливковое масло? 4 15.03.2025, 15:49

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Идею подсказал обычай жителей Сардинии.

Свеже заваренный кофе дарит бодрость с самого утра. Мы часто добавляем в нее молоко, сливки, сахар или даже специи, но мало кто догадывается об особом ингредиенте, что способствует снижению уровня сахара в крови.

Речь идет об оливковом масле, сообщает издание zywienie.medonet .

Олеато – это кофе с оливковым маслом, которое создал и популяризировал Говард Шульц, основатель сети Starbucks. Идею подсказал обычай сардинцев добавлять оливковое масло в пищу, и Шульц решил попробовать этот ингредиент в кофе.

Так возник уникальный, насыщенный вкус олеато.

Оливковое масло является источником антиоксидантов, помогающих избавляться от свободных радикалов в организме. Витамин А поддерживает зрение, а витамин Е способствует снижению уровня вредного холестерина, что предотвращает формирование атеросклеротических бляшек.

Оливковое масло также может уменьшить риск развития определенных типов рака. Она оказывает положительное влияние на пищеварительную систему, в частности помогает избежать запоров. Кроме того, этот ингредиент защищает желудок от кислот, уменьшая раздражение.

Кофе с оливковым маслом особенно полезен для тех, кто испытывает трудности с контролем уровня сахара в крови. Фенолы в оливковом масле помогают регулировать метаболизм глюкозы, улучшая чувствительность и эффективность инсулина. Исследования доказали, что добавление этого ингредиента в ежедневный рацион может снизить риск диабета 2 типа на 13%.

Заварите кофе по своему вкусу, затем добавьте чайную ложку оливкового масла. Для достижения лучшего эффекта можно тщательно перемешать, чтобы все соединилось.

Вкус олеато имеет свои особенности по сравнению с классическим кофе, поэтому для гармонии можно добавить специи, например корицу, кардамон или ваниль. Такой напиток будет не только вкусным и ароматным, но и полезным!

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