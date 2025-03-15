«По пять-шесть дронов гоняются за нами»2
- 15.03.2025, 15:52
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ГУР перехватило жалобы россиян на беспилотники ВСУ.
ГУР перехватило разговор российских оккупантов, в котором они жалуются на массированные атаки ВСУ. По их словам, украинские военные не жалеют дронов-камикадзе.
Об этом сообщает Главное управление разведки Украины в Telegram.
Украинская разведка перехватила очередной разговор оккупантов, в котором они жалуются на массированные атаки FPV-дронов ВСУ.
Российский военный рассказал о ситуации на Купянском направлении, где украинские защитники устроили настоящее «сафари» на захватчиков.
«Сын его там на Купянском направлении. 13-го числа как пошел вперед - и все, больше ни слуху, ни духу. Вот парень раненый есть оттуда. Говорит, ну по 5-6 дронов за нами гоняются», - цитата перехваченного разговора.