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«По пять-шесть дронов гоняются за нами»

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  • 15.03.2025, 15:52
  • 1,806
«По пять-шесть дронов гоняются за нами»

ГУР перехватило жалобы россиян на беспилотники ВСУ.

ГУР перехватило разговор российских оккупантов, в котором они жалуются на массированные атаки ВСУ. По их словам, украинские военные не жалеют дронов-камикадзе.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины в Telegram.

Украинская разведка перехватила очередной разговор оккупантов, в котором они жалуются на массированные атаки FPV-дронов ВСУ.

Российский военный рассказал о ситуации на Купянском направлении, где украинские защитники устроили настоящее «сафари» на захватчиков.

«Сын его там на Купянском направлении. 13-го числа как пошел вперед - и все, больше ни слуху, ни духу. Вот парень раненый есть оттуда. Говорит, ну по 5-6 дронов за нами гоняются», - цитата перехваченного разговора.

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