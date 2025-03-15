В Беларуси продают «золотые» томаты по 65 рублей за килограмм 1 15.03.2025, 15:55

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И это — со скидкой.

На принадлежащем «Евроопту» онлайн-сервисе «Едоставка» продают томаты стоимостью почти 65 рублей за килограмм. Цена была еще большей — до введения 20-процентной скидки этот товар стоил более 82 рублей. Это более чем в пять раз дороже, чем самые дешевые товары в том же магазине, пишет «Зеркало».

В описании томатов стоимостью почти 65 рублей за килограмм указано, что это товар из категории «Премиум». Вырастили их в Азербаджане. В Беларусь томаты привезло ООО «Фуд Система» из Минска. Доступна фасовка от 0,4 до 0,45 кг.

— На вкус очень сладкие и мясистые, — сообщается в описании. — Сочная мякоть обладает не только приятным сладким вкусом, но и волшебным ароматом.

Ранее те же помидоры стоили в «Едоставке» еще дороже. До скидки в 20% они стоили 82,20 рубля.

Можно предположить, что такая высокая цена обусловлена тем, что даже в странах с теплым климатом еще не начался томатный сезон. Но в той же «Едоставке» клубника из Греции, где пока также не лето, продается по скидке за 49,99 рубля, обратил внимание фуд-блогер Кокобай.

Самые дешевые томаты в этом онлайн-магазине стоят 11,89 рубля. Их привезли из Турции.

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