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Спецпосланник Путина предложил Маску организовать совместную миссию на Марс

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  • 15.03.2025, 16:07
Спецпосланник Путина предложил Маску организовать совместную миссию на Марс

В конце 2026 года компания SpaceX отправит на Марс корабль Starship с роботом Optimus.

Спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина по внешнеэкономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, который принимал участие в переговорах с представителями США в Саудовской Аравии 18 февраля, предложил американскому миллиардеру Илону Маску организовать совместную миссию России и США на Марс в 2029 году. Об этом он написал в соцсети Х в субботу, 15 марта.

Он указал, что в 2025 году исполнится 50 лет со дня первого международного полета в космос — миссии Аполлон — Союз, осуществленной в июле 1975 года.

«2029 год — год совместной миссии США и России на Марс, Илон Маск? Наши умы и технологии должны служить славе человечества, а не его уничтожению», — написал Дмитриев в Х.

Он перепостил сообщение Маска о том, что в конце 2026 года компания SpaceX отправит на Марс корабль Starship с роботом Optimus. Если посадка пройдет успешно, то высадка людей на эту планету, по словам Маска, может начаться уже в 2029 году, хотя более вероятной датой может стать 2031 год.

Компания Маска SpaceX, которая рассматривает Starship как транспортное средство, которое поможет заселить Луну и Марс, в 2023 году проводила два испытательных полета, оба из которых закончились взрывами. В марте 2024 года состоялся третий запуск, полет ракеты длился 50 минут и завершился тем, что корабль распался на части при возвращении в атмосферу Земли. В июне во время четвертого тестового полета SpaceX впервые удалось вернуть ракету после запуска, она села в Мексиканском заливе. Еще один запуск состоялся в октябре, тогда компания смогла успешно поймать первую ступень ракеты-носителя Super Heavy с помощью стартовой башни. Шестой полет прошел в присутствии президента США Трампа в ноябре 2024-го. Во время седьмого и восьмого полетов SpaceX потеряла верхнюю ступень, но поймала гигантский ускоритель Super Heavy на земле.

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