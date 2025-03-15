Блогер, прославившийся поеданием на камеру, умер в 24 года от ожирения 3 15.03.2025, 16:15

3,356

Эфекан Кюльтюр

Его вес достиг более 300 килограммов.

24-летний турецкий тиктокер Эфекан Кюльтюр, известный своими ролик в жанре мукбанг, умер от проблем со здоровьем, связанных с ожирением, пишет OddityCentral.

Мукбанг — это жанр видео или стримов, где ведущий ест большие порции еды перед камерой, описывает ее вкус и общается со зрителями. Термин произошел от корейских слов «мокта» (есть) и «пансон» (трансляция). Сам жанр появился в Южной Корее в 2000-х и за последние 10 лет обрел популярность во всем мире.

Одним из самых популярных мукбанг-блогеров был Эфекан Кюльтюр из Турции, имевший более 156 000 подписчиков в TikTok и 12 000 — в Instagram. Его ролики набирали миллионные просмотры, но с увеличением веса здоровье ухудшалось.

У блогера начались проблемы с дыханием, ему диагностировали заболевание сердца, и со временем он едва мог вставать с постели. Его вес достиг более 300 килограммов. Последнее видео на YouTube молодой человек опубликовал восемь месяцев назад, а последний мукбанг-ролик выложил в октябре, где объявил о намерении сесть на диету и снизить потребление соли.

В январе 2025 года Кюльтюр начал делиться публикациями из больницы, где проходил лечение от заболеваний, связанных с ожирением. Его состояние было настолько тяжелым, что он даже не смог посетить могилу своей матери, умершей годом ранее. 7 марта, после трех месяцев госпитализации, парень скончался и сам.

Эфекан — не первый блогер, которого увлечение роликами мунгбанг привело к смерти. В июле 2024 года в прямом эфире умерла китайская стримерша Пань Сяотин, тоже в возрасте 24 лет. Сначала она ела без перерыва десять часов подряд, из-за чего у нее произошел разрыв желудка. После выписки из больницы она снова переела, что и стало причиной летального исхода. К слову, в Китае мукбанг официально запрещен с 2021 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com