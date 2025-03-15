Какие курсы валют установили банки на выходные
- 15.03.2025, 16:42
Доллар и евро на этой неделе преимущественно дешевели.
Доллар и евро на этой неделе преимущественно дешевели на торгах Беларусской валютно-фондовой биржи. «Зеркало» посмотрело, в обменниках каких банков сейчас выгоднее покупать эти валюты.
Выше всего курс продажи банками доллара — 3,19 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — 3,148 рубля («БНБ-Банк», «БСБ Банк»).
Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Банк РРБ», «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк» — 3,141 рубля.
Самый высокий курс продажи банками евро — 3,49 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк» (3,419 рубля).
Евро выгоднее всего сдавать в «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк» — 3,407 рубля.
Курс покупки банками российского рубля выше всего в «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк» — 3,601 рубля за 100 российских рублей.
Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,63 рубля за 100 российских рублей («Альфа Банк», «Банк БелВЭБ», «Приорбанк», «Сбер Банк», «Технобанк»), а самый низкий — 3,611 рубля («БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк»).