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«Нужны врачи»

  • 15.03.2025, 16:47
«Нужны врачи»

Кочановой пожаловались на дефицит медиков.

Главе «cовета республики» Наталье Кочановой пожаловались на нехватку узкопрофильных медиков в Новополоцке и Полоцке, передает «Зеркало».

Чиновница рассказала, что к ней в прошлом году уже обращались местные жители с этой проблемой. «Этот вопрос на контроле», — заявила Наталья Кочанова.

Наталья Кочанова 14 марта посещала Новополоцкий завод технологических металлоконструкций. Ей среди прочего задали вопрос насчет ситуации с медработниками: «Есть ли какой-либо план по наполнению кадрами новой поликлиники в районе аэропорта, потому что ощущается нехватка именно узких специалистов?»

«Что касается кадров и здравоохранения в целом. У нас есть Республиканский научно-практический центр, который работает на всю страну, и люди могут получать там квалифицированную помощь. Но Полоцк и Новополоцк — это межрайонные центры и, конечно, укомплектованность врачами здесь должна быть серьезная», — ответила Наталья Кочанова.

Она добавила, что в прошлом году к ней «обратились жители Полоцка с просьбой о том, что нужны врачи».

«В этом году придет 57 специалистов с высшим образованием. Все возможные меры принимаются по укомплектованию Полоцка и Новополоцка врачами. Этот вопрос на контроле», — заявила Наталья Кочанова.

Напомним, в Беларуси не первый год не удается решить проблему с дефицитом врачей и медсестер. Здравоохранению необходимо ориентироваться на множество вызовов, в том числе связанных с ресурсным обеспечением, а также с кадрами. Об этом заявлял ранее глава Минздрава Александр Ходжаев.

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