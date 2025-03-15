«Нужны врачи» 15.03.2025, 16:47

Кочановой пожаловались на дефицит медиков.

Главе «cовета республики» Наталье Кочановой пожаловались на нехватку узкопрофильных медиков в Новополоцке и Полоцке, передает «Зеркало».

Чиновница рассказала, что к ней в прошлом году уже обращались местные жители с этой проблемой. «Этот вопрос на контроле», — заявила Наталья Кочанова.

Наталья Кочанова 14 марта посещала Новополоцкий завод технологических металлоконструкций. Ей среди прочего задали вопрос насчет ситуации с медработниками: «Есть ли какой-либо план по наполнению кадрами новой поликлиники в районе аэропорта, потому что ощущается нехватка именно узких специалистов?»

«Что касается кадров и здравоохранения в целом. У нас есть Республиканский научно-практический центр, который работает на всю страну, и люди могут получать там квалифицированную помощь. Но Полоцк и Новополоцк — это межрайонные центры и, конечно, укомплектованность врачами здесь должна быть серьезная», — ответила Наталья Кочанова.

Она добавила, что в прошлом году к ней «обратились жители Полоцка с просьбой о том, что нужны врачи».

«В этом году придет 57 специалистов с высшим образованием. Все возможные меры принимаются по укомплектованию Полоцка и Новополоцка врачами. Этот вопрос на контроле», — заявила Наталья Кочанова.

Напомним, в Беларуси не первый год не удается решить проблему с дефицитом врачей и медсестер. Здравоохранению необходимо ориентироваться на множество вызовов, в том числе связанных с ресурсным обеспечением, а также с кадрами. Об этом заявлял ранее глава Минздрава Александр Ходжаев.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com