Премьер Польши отреагировал на выход в финал турнира в Индиан-Уэллсе Соболенко

Премьер Польши отреагировал на выход в финал турнира в Индиан-Уэллсе Соболенко7
- 15.03.2025, 16:58
- 5,414
Полька Ига Свентек не сумела пробиться в финальную стадию.
Премьер-министр Польши Дональд Туск поделился мыслями о выходе в финал турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе «нейтральных» теннисисток Арины Соболенко из Беларуси и Мирры Андреевой из РФ.
«Россия и Беларусь обыграли Польшу и США на пути к финалу в Индиан-Уэллсе — мне это не нравится. Догадайтесь, почему. Но в конце концов, это всего лишь теннис, не так ли?», — написал Туск в X.
Напомним, что даже после начала полномасштабной войны РФ против Украины женские и мужские теннисные ассоциации позволяют спортсменам из России и Беларуси участвовать в соревнованиях.
Недавно в полуфинале «нейтральная» теннисистка с российским паспортом Андреева обыграла польку Игу Свёнтек (WTA № 2). А «нейтральная» Соболенко победила Мэдисон Киз (№ 5 WTA).