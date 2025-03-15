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В Китае истребитель потерпел крушение во время учений

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  • 15.03.2025, 17:11
  • 4,502
В Китае истребитель потерпел крушение во время учений

Самолет почти вертикально вошел в землю и взорвался.

Истребитель Народно-освободительной армии Китая (НОАК) потерпел крушение во время учений в провинции Хайнань, сообщает издание The Epoch Times со ссылкой на заявление армейского командования в соцсети WeChat.

Пилот истребителя успел катапультироваться с парашютом. Истребитель почти вертикально вошел в землю и взорвался.

Южная зона боевого командования армии начала расследование инцидента и ликвидацию последствий аварии. НОАК не раскрыла модель упавшего самолета.

Согласно опубликованным в соцсетях видео, разбившийся истребитель — это либо двухмоторный Shenyang J-15, либо Shenyang J-11, пишет The Epoch Times.

Издание отмечает, что армия Китая редко объявляет об авариях своих истребителей.

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