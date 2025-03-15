Банки Беларуси вводят изменения 2 15.03.2025, 17:17

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О новшествах объявили сразу пять банков.

В Беларуси пять банков сообщили об изменении отдельных правил обслуживания и представили новые возможности для клиентов. Об этом пишет «Позірк».

«Альфа Банк» 17 апреля перестанет выпускать и перевыпускать карты в российских рублях (за исключением выпуска в рамках «Пакета решений Crypto» и перевыпуска карты Mastercard Smart Standard Crypto). Кроме того, услуга «Альфа-Белавиа» не будет прилагаться к карте, выпущенной к текущему счету, по которому установлен лимит овердрафта в рамках кредитного договора.

«Белагропромбанк» возобновляет оформление заявок на кредиты для физлиц по кредитным продуктам «Большие возможности», «На раз», а также на приобретение автомобилей через интернет-банкинг и мобильный интернет-банкинг.

«Банк РРБ» по акции «Открой все преимущества карт Visa Банка РРБ» предлагает клиентам до конца марта скачать приложение Visa Extra (Apple Store или Play Market), привязать свою карту «Visa Банка РРБ» и получить 10 рублей на покупки в сети магазинов «Евроопт».

«БНБ-Банк» сообщил о приеме долларов вне зависимости от года их выпуска (начиная с 1928 года). Банк не будет принимать купюры с «рисунками и определенными надписями», а также «влажные, липкие, разорванные, а после склеенные, изменившие окраску, поврежденные огнем, со следами стирания изображений, с производственным браком, со значительными повреждениями». Состояние банкнот оценивают сотрудники кассы. Если клиент при обмене хочет получить купюры образца 2009 года, нужно предупредить об этом кассира. Соответствующие банкноты выдадут при их наличии в кассе.

«Приорбанк» улучшил условия пенсионной программы. Теперь держатели карточек «Белкарт», привязанных к базовым счетам в этом банке, смогут бесплатно снимать наличные (в собственных банкоматах — без ограничений по сумме; в иных — до 1 тыс. рублей в месяц), получат 50-процентную скидку на СМС-информирование. Они также могут рассчитывать на манибэк. Клиентам также доступен выпуск карт Visa и Masterсard Gold в рублях со скидкой 90%.

По данным Нацбанка, на 1 февраля этого года в стране был зарегистрирован 21 банк. Прибыль банков на эту дату составила 227 млн рублей — на 13,2% больше, чем на аналогичную дату 2024-го (200,6 млн).

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