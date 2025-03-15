Синоптики дали прогноз погоды на 16 марта 15.03.2025, 17:44

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Местами гололедица и до -10°С ночью.

На дорогах местами гололедица и до минус 10 ночью ожидается в Беларуси 16 марта. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В этот день ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем по северо-западу кратковременные осадки в виде мокрого снега, дождя. Ночью и утром местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западный умеренный, по северо-западу порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью от минус 4 до минус 10, максимальная днем от 3 до 9 выше нуля.

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