Синоптики дали прогноз погоды на 16 марта
- 15.03.2025, 17:44
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Местами гололедица и до -10°С ночью.
На дорогах местами гололедица и до минус 10 ночью ожидается в Беларуси 16 марта. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В этот день ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем по северо-западу кратковременные осадки в виде мокрого снега, дождя. Ночью и утром местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западный умеренный, по северо-западу порывистый.
Температура воздуха минимальная ночью от минус 4 до минус 10, максимальная днем от 3 до 9 выше нуля.