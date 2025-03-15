Минское «Динамо» потерпело третье поражение подряд в чемпионате КХЛ 1 15.03.2025, 18:26

Выездная серия оказалась для «зубров» неудачной.

Выездная серия оказалась для «зубров» неудачной. В матче с «Салаватом Юлаевым» они проиграли в серии буллитов – 4:3 (2:2, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0).

В Уфе «Динамо» не побеждало с сентября 2016 года, и сегодняшний матч начался для «зубров» откровенно плохо – уже к пятой минуте они пропустили дважды. Однако в течение стартового периода наша команда сравняла счет, а затем Александр Волков вывел ее вперед.

Минчане были близки к победе в основное время, однако на 58-й минуте гол Ярослава Цулыгина перевел игру в дополнительное время. В овертайме зрители не увидели голов, а в серии буллитов удачливее оказался «Салават Юлаев».

Следующий матч «зубры» проведут во вторник, 18 марта, с «Сочи». Это будет последняя домашняя игра «Динамо» в рамках регулярного чемпионата.

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