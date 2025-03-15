В Белграде водитель BMW въехал в толпу на акции протеста
- 15.03.2025, 19:01
Трое человек получили легкие ранения, водитель задержан.
В Белграде автомобиль BMW въехал в толпу на акции протеста. Пострадали три человека, их госпитализировали с легкими травмами. Об этом сообщает газета Blic. Водитель попытался скрыться, но его задержала полиция. При задержании он оказал сопротивление.
В интернете распространяются видеокадры инцидента. На них запечатлено, как водитель въезжает в толпу людей, когда они идут по улице, а затем уезжает с места происшествия.
Массовые протесты в Сербии продолжаются с осени 2024 года. Они начались после трагедии в Нови-Саде, где в результате обрушения бетонного навеса у железнодорожного вокзала погибли 15 человек.
Демонстранты требуют наказать виновных и отправить в отставку руководство страны, включая президента Александра Вучича. На фоне протестов в январе 2025 года премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку.