В Белграде водитель BMW въехал в толпу на акции протеста 15.03.2025, 19:01

Трое человек получили легкие ранения, водитель задержан.

В Белграде автомобиль BMW въехал в толпу на акции протеста. Пострадали три человека, их госпитализировали с легкими травмами. Об этом сообщает газета Blic. Водитель попытался скрыться, но его задержала полиция. При задержании он оказал сопротивление.

В интернете распространяются видеокадры инцидента. На них запечатлено, как водитель въезжает в толпу людей, когда они идут по улице, а затем уезжает с места происшествия.

Массовые протесты в Сербии продолжаются с осени 2024 года. Они начались после трагедии в Нови-Саде, где в результате обрушения бетонного навеса у железнодорожного вокзала погибли 15 человек.

Демонстранты требуют наказать виновных и отправить в отставку руководство страны, включая президента Александра Вучича. На фоне протестов в январе 2025 года премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку.

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