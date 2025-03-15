Спикер МИД Украины назвал Лукашенко «тараканом»
- 15.03.2025, 19:14
- 1,110
Георгий Тихий обратился к диктатору на белорусском языке.
Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий назвал белорусского диктатора Александра Лукашенко «тараканом», комментируя его оскорбление в адрес президента Украины Владимира Зеленского.
«Оскорбления в адрес руководителя Украинского государства недопустимы, особенно со стороны соучастника преступления агрессии против Украины. К тому же, переход в сферу энтомологии не пойдет на пользу таракану», — написал Тихий в социальной сети Х на белорусском языке.
Абразы ў адрас кіраўніка ўкраінскай дзяржавы недапушчальныя, асабліва з боку саўдзельніка злачынства агрэсіі супраць Украіны. Да таго ж пераход у сферу энтамалогіі дакладна не пойдзе на карысць прусаку. https://t.co/oUBb2exOWD— Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) March 15, 2025
Он также опубликовал ссылку на новость в которой сообщается, что Лукашенко заявил в адрес президента Украины:
«Зеленский как сын мне был, но поступил как гнида».
Публикация Тихого — это аллюзия на известный белорусский лозунг, направленный против Лукашенко — «Стоп таракан!»
Автором лозунга стала Людмила Борейко, которая в мае 2020 года дала интервью блогеру Сергею Тихановскому, который сейчас является политическим заключенным. В беседе с ним она вспомнила сказку Корнея Чуковского «Тараканище» о таракане, которого все боялись, но потом выяснилось, что его можно просто раздавить. Это видео на канале «Страна для жизни» посмотрели почти 1,6 миллиона человек, а выражение «Стоп таракан!» стало лозунгом политической кампании Тихановского.