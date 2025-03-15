закрыть
15 марта 2025, суббота, 19:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Спикер МИД Украины назвал Лукашенко «тараканом»

  • 15.03.2025, 19:14
  • 1,110
Спикер МИД Украины назвал Лукашенко «тараканом»

Георгий Тихий обратился к диктатору на белорусском языке.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий назвал белорусского диктатора Александра Лукашенко «тараканом», комментируя его оскорбление в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

«Оскорбления в адрес руководителя Украинского государства недопустимы, особенно со стороны соучастника преступления агрессии против Украины. К тому же, переход в сферу энтомологии не пойдет на пользу таракану», — написал Тихий в социальной сети Х на белорусском языке.

Он также опубликовал ссылку на новость в которой сообщается, что Лукашенко заявил в адрес президента Украины:

«Зеленский как сын мне был, но поступил как гнида».

Публикация Тихого — это аллюзия на известный белорусский лозунг, направленный против Лукашенко — «Стоп таракан!»

Автором лозунга стала Людмила Борейко, которая в мае 2020 года дала интервью блогеру Сергею Тихановскому, который сейчас является политическим заключенным. В беседе с ним она вспомнила сказку Корнея Чуковского «Тараканище» о таракане, которого все боялись, но потом выяснилось, что его можно просто раздавить. Это видео на канале «Страна для жизни» посмотрели почти 1,6 миллиона человек, а выражение «Стоп таракан!» стало лозунгом политической кампании Тихановского.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко и его скамеечка
Лукашенко и его скамеечка Ирина Халип
Трамп начал разговор с Москвой с позиции силы
Трамп начал разговор с Москвой с позиции силы Леонид Невзлин
Два корабля из одного пожара
Два корабля из одного пожара Владимир Халип
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина Валерий Карбалевич