Спикер МИД Украины назвал Лукашенко «тараканом» 15.03.2025, 19:14

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Георгий Тихий обратился к диктатору на белорусском языке.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий назвал белорусского диктатора Александра Лукашенко «тараканом», комментируя его оскорбление в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

«Оскорбления в адрес руководителя Украинского государства недопустимы, особенно со стороны соучастника преступления агрессии против Украины. К тому же, переход в сферу энтомологии не пойдет на пользу таракану», — написал Тихий в социальной сети Х на белорусском языке.

Абразы ў адрас кіраўніка ўкраінскай дзяржавы недапушчальныя, асабліва з боку саўдзельніка злачынства агрэсіі супраць Украіны. Да таго ж пераход у сферу энтамалогіі дакладна не пойдзе на карысць прусаку. https://t.co/oUBb2exOWD — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) March 15, 2025

Он также опубликовал ссылку на новость в которой сообщается, что Лукашенко заявил в адрес президента Украины:

«Зеленский как сын мне был, но поступил как гнида».

Публикация Тихого — это аллюзия на известный белорусский лозунг, направленный против Лукашенко — «Стоп таракан!»

Автором лозунга стала Людмила Борейко, которая в мае 2020 года дала интервью блогеру Сергею Тихановскому, который сейчас является политическим заключенным. В беседе с ним она вспомнила сказку Корнея Чуковского «Тараканище» о таракане, которого все боялись, но потом выяснилось, что его можно просто раздавить. Это видео на канале «Страна для жизни» посмотрели почти 1,6 миллиона человек, а выражение «Стоп таракан!» стало лозунгом политической кампании Тихановского.

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