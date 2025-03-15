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Холанд быстрее всех в истории чемпионата Англии набрал 100 очков по системе «гол+пас»

  • 15.03.2025, 19:20
Холанд быстрее всех в истории чемпионата Англии набрал 100 очков по системе «гол+пас»
Фото: Getty Images

На счету норвежского футболиста 84 гола и 16 результативных передач в 94 встречах.

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал рекордсменом Английской премьер-лиги (АПЛ), быстрее всех достигнув отметки в 100 очков по системе «гол+пас».

24-летний норвежец забил пенальти на 11-й минуте домашнего матча 29-го тура против «Брайтона». На его счету 84 гола и 16 результативных передач в 94 встречах.

Предыдущему рекордсмену, Алану Ширеру, потребовалось 100 матчей, чтобы достичь этой отметки.

После первого тайма «Манчестер Сити» выигрывает со счетом 2:1.

Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. В составе английского клуба норвежец выиграл два чемпионата Англии, Кубок Англии, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Холанд является рекордсменом по числу забитых мячей за сборную Норвегии (38).

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