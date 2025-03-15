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Белорусский порт решили не строить на Дальнем Востоке

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  • 15.03.2025, 20:56
  • 1,184
Белорусский порт решили не строить на Дальнем Востоке

Проект провалился по финансовым причинам.

Проект по возведению в Приморском крае белорусского порта отложен по финансовым причинам.

Соответствующие заявления сделал глава этого российского региона Олег Кожемяко, его слова приводит БелТА.

О том, что строительство на Дальнем Востоке решено не начинать, губернатор рассказал после недавней встречи с Александром Лукашенко.

По словам Кожемяко, с учетом того, что ставка Центробанка России в 21% годовых «ляжет на инфраструктуру, стоимость транзита», решено подождать пока она «снизится до разумных пределов».

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