Белорусский порт решили не строить на Дальнем Востоке 2 15.03.2025, 20:56

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Проект провалился по финансовым причинам.

Проект по возведению в Приморском крае белорусского порта отложен по финансовым причинам.

Соответствующие заявления сделал глава этого российского региона Олег Кожемяко, его слова приводит БелТА.

О том, что строительство на Дальнем Востоке решено не начинать, губернатор рассказал после недавней встречи с Александром Лукашенко.

По словам Кожемяко, с учетом того, что ставка Центробанка России в 21% годовых «ляжет на инфраструктуру, стоимость транзита», решено подождать пока она «снизится до разумных пределов».

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